Гайдай: Оккупанты хотят устроить голодомор в Луганской области – уничтожили элеватор в Рубежном

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что оккупанты хотят устроить голодомор – в Рубежном уничтожили современный элеваторный комплекс.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Цель – Голодомор. Оккупанты разбомбили самолетами элеватор в Рубежном. Спутниковые снимки от компании Planet Lab свидетельствуют о том, что на территорию ООО "Голден АГРО" в Рубежном были сброшены мощные российские бомбы. Открытый в 2020 году элеваторный комплекс был полностью уничтожен".

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Детали: Глава ОВА напомнил, что на предприятии работала лаборатория с самым современным оборудованием, включая экспресс-анализатор, который обеспечивал точные и быстрые анализы всех культур, а также зерносушилка мощностью 1500 тонн в сутки, сепаратор, автовесы, автоматический пробоотборник.

Элеваторный комплекс мог хранить 30 тысяч тонн зерна.

Фото из Telegram гайдая

Гайдай также напомнил, что в оккупированных городах были отмечены случаи вывоза украинского зерна в Россию. А раньше захватчики уничтожили все продуктовые склады в Северодонецке.

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