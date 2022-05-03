Гайдай: Оккупанты хотят устроить голодомор в Луганской области – уничтожили элеватор в Рубежном
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что оккупанты хотят устроить голодомор – в Рубежном уничтожили современный элеваторный комплекс.
Источник: Гайдай в Telegram
Прямая речь Гайдая: "Цель – Голодомор. Оккупанты разбомбили самолетами элеватор в Рубежном. Спутниковые снимки от компании Planet Lab свидетельствуют о том, что на территорию ООО "Голден АГРО" в Рубежном были сброшены мощные российские бомбы. Открытый в 2020 году элеваторный комплекс был полностью уничтожен".
Детали: Глава ОВА напомнил, что на предприятии работала лаборатория с самым современным оборудованием, включая экспресс-анализатор, который обеспечивал точные и быстрые анализы всех культур, а также зерносушилка мощностью 1500 тонн в сутки, сепаратор, автовесы, автоматический пробоотборник.
Элеваторный комплекс мог хранить 30 тысяч тонн зерна.
Гайдай также напомнил, что в оккупированных городах были отмечены случаи вывоза украинского зерна в Россию. А раньше захватчики уничтожили все продуктовые склады в Северодонецке.
Предыстория:
- 1 мая российские ракеты в Синельниковском районе разрушили склады агропредприятий: один пустой, другой с зерном.
- 2 мая российские войска снова нанесли ракетные удары по Днепропетровской области, попав в склад с зерном.