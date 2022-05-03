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Гайдай: Оккупанты хотят устроить голодомор в Луганской области – уничтожили элеватор в Рубежном

Ирина БалачукВторник, 3 мая 2022, 11:15
ФОТО ИЗ TELEGRAM ГАЙДАЯ

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что оккупанты хотят устроить голодомор – в Рубежном уничтожили современный элеваторный комплекс.

Источник: Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "Цель – Голодомор. Оккупанты разбомбили самолетами элеватор в Рубежном. Спутниковые снимки от компании Planet Lab свидетельствуют о том, что на территорию ООО "Голден АГРО" в Рубежном были сброшены мощные российские бомбы. Открытый в 2020 году элеваторный комплекс был полностью уничтожен".

Детали: Глава ОВА напомнил, что на предприятии работала лаборатория с самым современным оборудованием, включая экспресс-анализатор, который обеспечивал точные и быстрые анализы всех культур, а также зерносушилка мощностью 1500 тонн в сутки, сепаратор, автовесы, автоматический пробоотборник.

Элеваторный комплекс мог хранить 30 тысяч тонн зерна. 

 
Фото из Telegram гайдая

Гайдай также напомнил, что в оккупированных городах были отмечены случаи вывоза украинского зерна в Россию. А раньше захватчики уничтожили все продуктовые склады в Северодонецке.

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Темы: Луганская областьвойнаголодомор
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