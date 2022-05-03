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В Днепре убрали более десятка памятных знаков, связанных с СССР

Ирина БалачукВторник, 3 мая 2022, 13:21
В Днепре убрали более десятка памятных знаков, связанных с СССР
Фото dniprorada.gov.ua

3 мая в городе Днепре коммунальщики демонтировали более десятка памятных знаков, установленных в советское время.

Источник: Днепровский городской совет

Детали: В частности, из парка Глобы убрали кирпичную стену с приказом Сталина.

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По словам начальницы управления по вопросам охраны культурного наследия Надежды Лиштвы, этот памятник "не несет культурной ценности, но является своеобразным маятником, притягивающим "русский мир"". 

 
Фото dniprorada.gov.ua

Она подчеркнула, что нужно убирать такие символы, чтобы такое никогда не вернулось, а полномасштабная война в Украине – это "достаточная точка невозврата".

Также в Днепре убрали стелу с надписью "Площадь Жукова" на бульваре Славы. 

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Фото dniprorada.gov.ua

На проспекте Героев планируют демонтировать еще три подобных советских памятника.

А на улице Титова уже второй день снимают бетонные лепнины с советской символикой на жилых домах. В общем до конца дня демонтируют 8 лепнин серпом и молотом и с красной звездой. 

 
Фото dniprorada.gov.ua

По словам Лиштвы, демонтированную советскую символику передадут на хранение на специальный склад, поскольку в городе планируют создать музей-парк тоталитарного режима.

В горсовете напомнили, что в Днепре с 2014 года в рамках декоммунизации убрали уже около ста советских символов, памятных знаков и мемориальных досок.

Темы: ДнепрдерусификациядекоммунизацияСССР
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