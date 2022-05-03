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Возле берега Одессы на поверхность воды всплыла мина, ее обезвредили

Катерина ТищенкоВторник, 3 мая 2022, 16:47
Одесский залив

В Одесском заливе обезвредили мину, всплывшую на поверхность воды.

Источник: Одесский горсовет со ссылкой на ОК "Юг"

Дословно: "В Одесском заливе была обезврежена мина, всплывшая на поверхность воды. В целях безопасности населения, сработали специалисты подрывной команды ВМС ВСУ.

Подрыв мины контролируемый. Опасности нет".

Детали: В горсовете отметили, что пребывание и прогулки по побережью, в непосредственной близости от воды, опасны, поэтому пляжно-купальный сезон нужно отложить до победы.

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Темы: Одесса
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