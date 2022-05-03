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В Словакии будут ремонтировать украинскую военную технику

"Европейская правда"Вторник, 3 мая 2022, 18:24

Украинскую военную технику будут ремонтировать и модернизировать в Словакии.

Это подтвердила представитель Министерства обороны Мартина Коваль Какащикова, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

В Минобороны Словакии сообщили, что государственно-акционерное общество "Конструкт-Дефенс" уже заключило контракт с украинской стороной.

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Ранее сообщалось, что Чехия согласилась ремонтировать украинские танки и бронетранспортеры, поврежденные в ходе боевых действий.

Чехия стала первой страной, поставившей Украине танки – советские Т-72, ​​а также боевые машины пехоты БМП-1, находящиеся в ее действующих резервах.

Напомним, Словакия передала Украине дивизион ПВО С-300, получив американскую Patriot.

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Темы: СловакияУкраинавойнаоружие
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