В Словакии будут ремонтировать украинскую военную технику
Вторник, 3 мая 2022, 18:24
Украинскую военную технику будут ремонтировать и модернизировать в Словакии.
Это подтвердила представитель Министерства обороны Мартина Коваль Какащикова, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.
В Минобороны Словакии сообщили, что государственно-акционерное общество "Конструкт-Дефенс" уже заключило контракт с украинской стороной.
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Ранее сообщалось, что Чехия согласилась ремонтировать украинские танки и бронетранспортеры, поврежденные в ходе боевых действий.
Чехия стала первой страной, поставившей Украине танки – советские Т-72, а также боевые машины пехоты БМП-1, находящиеся в ее действующих резервах.
Напомним, Словакия передала Украине дивизион ПВО С-300, получив американскую Patriot.
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