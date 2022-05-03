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Глава Евросовета убежден, что ЕС договорится о нефтяных санкциях против РФ

Вторник, 3 мая 2022, 19:33

Президент Европейского совета Шарль Мишель убежден, что Евросоюз введет санкции против нефтяного сектора России.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в речи в греческом Александруполисе, где строят новый терминал сжиженного природного газа.

Шарль Мишель отметил, что ЕС положит конец своей зависимости от российских энергоресурсов и новые СПГ-терминалы являются инвестицией в это будущее, чтобы Россия не могла использовать газ как инструмент давления.

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"Наша цель – сломать военную машину Путина. И я убежден, что Совет (ЕС) введет новые санкции против России, в частности, против нефтяного сектора", - заявил президент Евросовета.

Он добавил, что украинцы сейчас воюют не только за собственное будущее, но и защищают общие европейские ценности и демократические принципы.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что, скорее всего, страны ЕС договорятся об отказе от российской нефти до конца 2022 года.

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В то же время, обсуждается исключение из санкций для Венгрии и Словакии, которые очень зависят от импорта нефти из России.

Темы: ЕСсанкции
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