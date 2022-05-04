Еврокомиссия предлагает разработать пакет восстановления Украины, который проложит путь к членству в ЕС

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила начать работу над амбициозным пакетом обновления Украины, который проложит путь для будущего Украины в Европейском Союзе.

Об этом президент Еврокомиссии объявила во время выступления в Европарламенте в среду, сообщает "Европейская правда".

"Европа несет особую ответственность перед Украиной. С нашей поддержкой украинцы смогут восстановить свою страну для следующего поколения. Именно поэтому сегодня я предлагаю вам начать работу над амбициозным пакетом обновления для наших украинских друзей", - сказала она.

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Этот пакет должен принести огромные инвестиции в удовлетворение потребностей Украины и проведение необходимых реформ.

Он должен устранить недостатки украинской экономики и заложить основы для устойчивого долгосрочного роста, отметила фон дер Ляйен.

"Он мог бы установить систему вех и целей, чтобы убедиться, что европейские деньги действительно приносят пользу народу Украины и тратятся в соответствии с правилами ЕС. Он мог бы помочь в борьбе с коррупцией, привести правовую среду в соответствие с европейскими стандартами и радикально повысить производственный потенциал Украины", - добавила она.

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По ее словам, пакет помощи принесет стабильность и уверенность, необходимые для того, чтобы сделать Украину привлекательным местом для прямых иностранных инвестиций, и, наконец, "он проложит путь для будущего Украины в Европейском Союзе".

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