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В Киевской области за сутки на минах подорвались три человека

Катерина ТищенкоСреда, 4 мая 2022, 18:38
фото с Facebook Небитова

В Киевской области возле села Гоголев из-за наезда на противотанковую мину ранен тракторист, а в Зоне отчуждения на мине подорвались спасатели ГСЧС.

Источник: начальник полиции Киевской области Андрей Небитов в Facebook

 
фото с Facebook Небитова

Дословно: "Сегодня в поле возле ​​села Гоголев тракторист наткнулся на противотанковую мину. 35-летний потерпевший получил осколочные ранения обеих рук, а также правого бедра.

В эти же сутки в Зоне отчуждения среди леса на мине подорвались и спасатели ГСЧС. Взрывом разнесло кабину пожарной машины, двух человек госпитализировали с разными степенями тяжести. Рядом с местом детонации обнаружили и обезвредили еще 5 мин.

Детали: Небитов призвал жителей Киевской области обходить лесные дороги, полевые пути и обочины автотрасс в районах, которые были в оккупации.

 
 

Темы: Киевская областьминированиеполицияоккупация
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