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На Київщині за добу на мінах підірвалися троє людей

Катерина ТищенкоСереда, 4 травня 2022, 18:38
На Київщині за добу на мінах підірвалися троє людей
фото з Facebook Нєбитова

На Київщині біля села Гоголів через наїзд на протитанкову міну поранено тракториста, а в Зоні відчуження на міні підірвалися рятувальники ДСНС.

Джерело: начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов у Facebook

 
фото з Facebook Нєбитова

Дослівно: "Сьогодні в полі біля села Гоголів тракторист натрапив на протитанкову міну. 35-річний  потерпілий отримав осколкові поранення обох рук, а також правого стегна. 

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Цієї ж доби у Зоні відчуження серед лісу на міні підірвались і рятувальники ДСНС. Вибухом рознесло кабіну пожежної машини, двох осіб госпіталізували з різними ступенями тяжкості. Поряд з місцем детонації виявили і знешкодили ще 5 мін".

Деталі: Нєбитов закликав мешканців Київщини оминати лісові дороги, польові шляхи та узбіччя автотрас в районах, які були в окупації.

 
 

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Теми: Київська областьмінуванняполіціяокупація
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