Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне обстреляли центр Днепра, остановлено движение поездов

Катерина ТищенкоСреда, 4 мая 2022, 22:27
Россияне обстреляли центр Днепра, остановлено движение поездов
Борис Филатов, фото УП

Российские войска в среду вечером обстреляли центр Днепра, повреждена железнодорожная инфраструктура.

Источник: мэр города Борис Филатов в Telegram, председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин в Telegram, глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Дословно Филатов: "Обстрел прямо по центру Днепра.

Реклама:

Из укрытий не выходим! Ждем официальную информацию от военной администрации".

Детали: Председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре в Днепре.

"Очередной ракетный обстрел железнодорожной инфраструктуры в Днепре. Среди железнодорожников пострадавших нет. Степень повреждений оценим по окончании воздушной тревоги", - написал он.

ВИДЕО ДНЯ

Позже глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в результате попадания ракеты в железнодорожную инфраструктуру остановлено движение поездов.

По его словам, Россия нанесла по Днепру два ракетных удара.

"Одну ракету сбило наше ПВО. Вторая попала в железнодорожную инфраструктуру. Людей не задело. Есть разрушения. Движение поездов остановлено".

Что предшествовало: Второй день подряд из-за ракетных атак российских оккупантов во многих областях Украины, кроме оккупированных Крыма и Херсонской области, объявлена воздушная тревога.

Предыстория:

Темы: Днепрвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БРТов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

Все новости...
90% гаубиц, которые пообещали власти США, уже передали в ВСУ
Нидерланды могут отправить Украине больше тяжелого вооружения
В Николаеве раздаются взрывы
Силы ПВО сбили ракету над Киевщиной
Последние новости
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запустили ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
21:19
В КГГА объяснили, почему не отменяют решение об остановке общественного транспорта во время воздушных тревог
21:13
Франция высылает двух дипломатов Азербайджана в ответ на аналогичный шаг
21:11
Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему
Все новости...
Реклама: