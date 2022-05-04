Россияне обстреляли центр Днепра, остановлено движение поездов

Российские войска в среду вечером обстреляли центр Днепра, повреждена железнодорожная инфраструктура.

Источник: мэр города Борис Филатов в Telegram, председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин в Telegram, глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram

Дословно Филатов: "Обстрел прямо по центру Днепра.

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Из укрытий не выходим! Ждем официальную информацию от военной администрации".

Детали: Председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре в Днепре.

"Очередной ракетный обстрел железнодорожной инфраструктуры в Днепре. Среди железнодорожников пострадавших нет. Степень повреждений оценим по окончании воздушной тревоги", - написал он.

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Позже глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в результате попадания ракеты в железнодорожную инфраструктуру остановлено движение поездов.

По его словам, Россия нанесла по Днепру два ракетных удара.

"Одну ракету сбило наше ПВО. Вторая попала в железнодорожную инфраструктуру. Людей не задело. Есть разрушения. Движение поездов остановлено".

Что предшествовало: Второй день подряд из-за ракетных атак российских оккупантов во многих областях Украины, кроме оккупированных Крыма и Херсонской области, объявлена воздушная тревога.

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