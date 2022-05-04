Россияне обстреляли центр Днепра, остановлено движение поездов
Российские войска в среду вечером обстреляли центр Днепра, повреждена железнодорожная инфраструктура.
Источник: мэр города Борис Филатов в Telegram, председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин в Telegram, глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram
Дословно Филатов: "Обстрел прямо по центру Днепра.
Из укрытий не выходим! Ждем официальную информацию от военной администрации".
Детали: Председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин сообщил, что россияне нанесли ракетный удар по железнодорожной инфраструктуре в Днепре.
"Очередной ракетный обстрел железнодорожной инфраструктуры в Днепре. Среди железнодорожников пострадавших нет. Степень повреждений оценим по окончании воздушной тревоги", - написал он.
Позже глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что в результате попадания ракеты в железнодорожную инфраструктуру остановлено движение поездов.
По его словам, Россия нанесла по Днепру два ракетных удара.
"Одну ракету сбило наше ПВО. Вторая попала в железнодорожную инфраструктуру. Людей не задело. Есть разрушения. Движение поездов остановлено".
Что предшествовало: Второй день подряд из-за ракетных атак российских оккупантов во многих областях Украины, кроме оккупированных Крыма и Херсонской области, объявлена воздушная тревога.
Предыстория:
- 3 мая около 19:00 по всем областям Украины, за исключением захваченных территорий, объявили воздушную тревогу. Российские оккупанты нанесли ракетные удары по электроснабжению железнодорожного сообщения в западных и центральных областях.
- Также россияне нанесли первый ракетный удар с начала полномасштабной войны по Закарпатью.
- Наибольшее количество ракет попало в объекты железной дороги возле Львова. Несколько ракет сбили в Винницкой области.
- Утром 4 мая полсотни пассажирских поездов существенно задерживались из-за ракетных ударов россиян 3 мая.