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Силы ПВО сбили ракету над Киевщиной

Светлана КизиловаСреда, 4 мая 2022, 22:29
Фото Киевской ОВА (ОГА)

В Броварском районе Киевской области остатки сбитой Вооруженными силами российской ракеты упали в поле, никто не пострадал.

Источник: мэр Броваров Игорь Сапожко в Facebook, глава Киевской ОВА (ОГА) Александр Павлюк

Прямая речь: "Имеем обновленную информацию о прилете в Требухове (Броварской район Киевской области – УП).

После успешного срабатывания ПВО остатки ракеты упали в поле вблизи села Требухов.

Дома не повреждены. Пострадавших нет. Слава ВСУ!"

Прямая речь Павлюка: "По Броварскому району нанесен ракетный удар. По предварительной информации ракета сбита ПВО между селами Требухов и Красиловка. В результате падения обломков есть возгорание кустарника. На месте работает ГСЧС. Информация уточняется и проверяется.

Просим оставаться в укрытии до окончания воздушной тревоги".

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Темы: Киевская областьвойнаРосcия
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