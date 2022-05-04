Силы ПВО сбили ракету над Киевщиной

В Броварском районе Киевской области остатки сбитой Вооруженными силами российской ракеты упали в поле, никто не пострадал.

Источник: мэр Броваров Игорь Сапожко в Facebook, глава Киевской ОВА (ОГА) Александр Павлюк

Прямая речь: "Имеем обновленную информацию о прилете в Требухове (Броварской район Киевской области – УП).

После успешного срабатывания ПВО остатки ракеты упали в поле вблизи села Требухов.

Дома не повреждены. Пострадавших нет. Слава ВСУ!"

Прямая речь Павлюка: "По Броварскому району нанесен ракетный удар. По предварительной информации ракета сбита ПВО между селами Требухов и Красиловка. В результате падения обломков есть возгорание кустарника. На месте работает ГСЧС. Информация уточняется и проверяется.

Просим оставаться в укрытии до окончания воздушной тревоги".