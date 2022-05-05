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ПВО Украины приземлила 9 целей противника, из них 2 российских самолета

Валентина РоманенкоЧетверг, 5 мая 2022, 00:16
фото bз Facebook

В среду Противовоздушная оборона Украины уничтожила 9 целей противника, из них – 2 истребителя, 4 БПЛА и три крылатых ракеты.

Источник: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

Детали: 4 мая российский враг продолжает наносить ракетные удары по территории Украины. Всего за сутки уничтожены девять воздушных целей.

Зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил поражены два самолета российских оккупантов (предварительно истребители Су-30), два беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10 и три крылатых ракеты.

Зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск уничтожены еще два БПЛА противника.

Детали: Игнат подчеркнул, что авиация Воздушных сил продолжает выполнять задачи в украинском небе. Ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей наносят ракетно-бомбовые удары по позициям оккупантов.

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