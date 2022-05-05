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В Сумской области за вечер – почти 40 вражеских минометных прилетов

Ольга ГлущенкоЧетверг, 5 мая 2022, 01:11
В Сумской области за вечер – почти 40 вражеских минометных прилетов
разрушенная школа на Сумщине, фото: facebook Живицкого

Около 20 часов в среду враг 40 раз обстрелял из минометов общины Сумской области.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "Около 20 часов россияне начали со своей стороны границы обстреливать наши общины.

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Глуховское община, минометный огонь, около 20 прилетов в районе села Сопич.

Эсманская община, окрестности Бачевска и Толстодубово. Около 18 минометных прилетов со стороны врага.

Пострадавших и разрушений нет".

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Темы: Сумская областьвойна
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