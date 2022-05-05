В Сумской области за вечер – почти 40 вражеских минометных прилетов

Около 20 часов в среду враг 40 раз обстрелял из минометов общины Сумской области.

Источник: глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "Около 20 часов россияне начали со своей стороны границы обстреливать наши общины.

Глуховское община, минометный огонь, около 20 прилетов в районе села Сопич.

Эсманская община, окрестности Бачевска и Толстодубово. Около 18 минометных прилетов со стороны врага.

Пострадавших и разрушений нет".