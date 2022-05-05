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Оккупанты заявили, что восстанавливают сообщение между Крымом и Херсонщиной

Елена РощинаЧетверг, 5 мая 2022, 08:15

В оккупированном Россией Крыму заявили, что транспортной блокады Крыма со стороны Украины больше нет, оккупанты начали восстанавливать сообщение полуострова и юга Украины.

Источник: заявление советника т. н. "главы Крыма" по информационной политике Олега Крючкова пропагандистам "РИА Новости"

Прямая речь Крючкова: "Транспортная блокада Крыма, устроенная украинскими националистами 8 лет назад, осталась в прошлом. Сегодня начался процесс восстановления грузового и пассажирского сообщения. Частный бизнес не терпит пустоты. Когда людям нужно ехать и есть запрос на это, то моментально налаживаются связи".

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Детали: По словам Крючкова, также восстановлены железнодорожные ветки, соединяющие Крым с Херсонской областью – и "в перспективе" по ним пойдут пассажирские поезда.

Представитель оккупационных властей Крыма утверждает, что в захваченных армией РФ регионах Украины полноценно заработал городской и междугородный транспорт.

Напомним: В феврале-марте 2014 года Россия оккупировала Крым, после чего спровоцировала боевые действия на востоке Украины, которые всячески поддерживала 8 лет: политически, финансово, вооружением и боевиками. 

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24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Заручившись помощью предателей с украинской стороны, армия РФ смогла захватить еще часть востока и юга Украины и заявила о стремлении захватить весь юг, аж до территории Молдовы, чтобы иметь сухопутный путь в Крым и Приднестровье. 

Транспортное сообщение с Крымом после оккупации было прекращено, как и подача пресной воды с материковой части Украины. Курсировал через административную границу только частный транспорт.

Россия соединила полуостров и свою территорию "крымским мостом", также искала альтернативные источники воды.

Темы: КрымХерсонская областьоккупация
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