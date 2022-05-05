Враг обстреливал Луганскую область из артиллерии: 5 погибших

Тела еще 5 луганчан нашли после российских обстрелов Луганской области 4 мая.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Прямая речь Гайдая: "24 разрушительные атаки нанес враг по мирным жилищам жителей области. В настоящее время найдены и идентифицированы тела пяти погибших".

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Детали: В частности, погибли двое мужчин из Новоивановки, попавших под российский обстрел вечером 3 мая.

Фото из Telegram Гайдая

Утром 4 мая погибли мужчина из Тошковки и женщина из Воеводовки, днем ​​– мужчина из Попасной.

Гайдай отметил, что это не окончательные данные, потому что в Попасной и Горской общине дома пылают "один за другим".

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За последние дни только в Горском уничтожены или повреждены не менее 8 домов, в Камышевахе – 3 и по меньшей мере по 4 в Северодонецке, Лисичанске и Новодружеске.

4 мая 7 мощных артиллерийских обстрелов россияне направили на Северодонецк, еще 7 – на Попаснянскую и Горскую общины, 4 – на Лисичанск.

В то же время, защитники на территории Луганской и Донецкой областей за минувшие сутки отбили 11 атак врага, уничтожили 5 танков, 7 единиц боевой бронированной техники и 5 единиц автомобильной техники.

Подразделения ПВО сбили 2 вражеских самолета Су-30 и 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10" и "ZALA-421".

Противник пытается вести наступательные действия на Северодонецком и Попаснянском направлениях, но успеха не имеет.