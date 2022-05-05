Моряк с "Яны Капу" снова попал в плен к россиянам

Сватовчанин Евгений Семидоцкий попал в плен россиян, впервые это было в ноябре 2018 года.

Источник: Луганская ОВА

Детали: В Сватово, что в Луганской области, Семидоцкий работал в пожарно-спасательном отряде местного отделения ГСЧС. Оставался в населенном пункте до последнего, чтобы помогать людям.

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5 мая стало известно, что Семидоцкий был задержан и лишён свободы россиянами еще в марте.

Семидоцкий был одним из украинских моряков, членов экипажа рейдового буксира "Яны Капу", захваченных вблизи Керченского пролива российскими силовиками в ноябре 2018 года.

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