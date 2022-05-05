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Моряк с "Яны Капу" снова попал в плен к россиянам

Роман ПетренкоЧетверг, 5 мая 2022, 10:25
Моряк с Яны Капу снова попал в плен к россиянам
семидоцкий, фото: ова

Сватовчанин Евгений Семидоцкий попал в плен россиян, впервые это было в ноябре 2018 года.

Источник: Луганская ОВА

Детали: В Сватово, что в Луганской области, Семидоцкий работал в пожарно-спасательном отряде местного отделения ГСЧС. Оставался в населенном пункте до последнего, чтобы помогать людям.

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5 мая стало известно, что Семидоцкий был задержан и лишён свободы россиянами еще в марте.

Семидоцкий был одним из украинских моряков, членов экипажа рейдового буксира "Яны Капу", захваченных вблизи Керченского пролива российскими силовиками в ноябре 2018 года.

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Предыстория:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. 
  • Трое украинских моряков получили ранения.
  • 24 пленным украинцам предъявили обвинение по ч.3 ст.322 УК России (незаконное пересечение границы). Они провели в российском СИЗО 10 месяцев.
  • 7 сентября 2019 года моряков обменяли и вернули в Украину.

Темы: морякипленныевойнаРосcия
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