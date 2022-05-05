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Россияне продолжают штурм "Азовстали." Защитники опубликовали видео

Мазуренко Алена Четверг, 5 мая 2022, 20:08
скриншот

Оккупанты третьи сутки продолжают штурм завода "Азовсталь", где находятся украинские защитники и гражданские. Украинские военные опубликовали видео вражеского штурма и пожара на "Азовстали".

Источник: полк "Азов" в Telegram

Дословно: "Штурм "Азовстали" продолжается. Защитники под плотным огнем удерживают оборону завода. Враг применяет авиацию, артиллерию и пехоту".

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Предыстория:

  • Днем 4 мая родные и друзья военных Мариупольского гарнизона вышли на протесты в центре Киева. Они призвали украинское руководство и мировое сообщество объединить усилия, чтобы спасти из окружения защитников Мариуполя.
  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что вторые сутки продолжается штурм позиций украинских защитников на "Азовстали". По его словам, оккупанты уже на территории завода.
  • Ранее источники УП сообщили, что в заблокированном Мариуполе российские военные второй день штурмуют завод "Азовсталь", в подземельях которого остаются украинские защитники и еще не эвакуированные гражданские люди.
  • Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 3 мая выразил свое убеждение, что украинским властям удастся спасти из "Азовстали" и остальных гражданских, и военных.
  • Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь обратился к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы он позаботился о раненых военных.
  • Генеральный директор меткомбината "Азовсталь" Энвер Цкитишвили заявил, что несколько бомбоубежищ на заводе настолько мощны, что способны выдержать прямое попадание ядерного боезаряда.

Темы: АзовМариупольвойнаРосcия
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