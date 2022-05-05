Россияне продолжают штурм "Азовстали." Защитники опубликовали видео
Четверг, 5 мая 2022, 20:08
Оккупанты третьи сутки продолжают штурм завода "Азовсталь", где находятся украинские защитники и гражданские. Украинские военные опубликовали видео вражеского штурма и пожара на "Азовстали".
Источник: полк "Азов" в Telegram
Дословно: "Штурм "Азовстали" продолжается. Защитники под плотным огнем удерживают оборону завода. Враг применяет авиацию, артиллерию и пехоту".
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Предыстория:
- Днем 4 мая родные и друзья военных Мариупольского гарнизона вышли на протесты в центре Киева. Они призвали украинское руководство и мировое сообщество объединить усилия, чтобы спасти из окружения защитников Мариуполя.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что вторые сутки продолжается штурм позиций украинских защитников на "Азовстали". По его словам, оккупанты уже на территории завода.
- Ранее источники УП сообщили, что в заблокированном Мариуполе российские военные второй день штурмуют завод "Азовсталь", в подземельях которого остаются украинские защитники и еще не эвакуированные гражданские люди.
- Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 3 мая выразил свое убеждение, что украинским властям удастся спасти из "Азовстали" и остальных гражданских, и военных.
- Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламарь обратился к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы он позаботился о раненых военных.
- Генеральный директор меткомбината "Азовсталь" Энвер Цкитишвили заявил, что несколько бомбоубежищ на заводе настолько мощны, что способны выдержать прямое попадание ядерного боезаряда.