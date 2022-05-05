Три человека погибли в результате теракта в Израиле

По меньшей мере три человека погибли в результате нападения в центральном израильском городе Эльад.

Источник: Reuters

Детали: Теракт произошел в день, когда израильтяне празднуют День независимости.

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Местная полиция установили блокпосты, чтобы попытаться поймать нападавших, которые скрылись с места происшествия.

Мэр Эльада, выступая по телевидению, призвал жителей оставаться дома, пока продолжают действовать силы безопасности.

Служба скорой помощи сообщила, что три человека погибли, еще двое получили серьезные ранения.

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Отмечается, что в последние недели в Израиле произошла волна арабских уличных нападений. Палестинцы и представители израильского арабского меньшинства убили 15 человек, в том числе трех полицейских и охранника.

Израиль ответил рейдами с арестами в палестинских городах и деревнях, которые часто приводили к столкновениям и довели число палестинцев, убитых израильскими силами с начала года, по меньшей мере до 40.