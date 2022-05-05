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Три человека погибли в результате теракта в Израиле

Мазуренко Алена Четверг, 5 мая 2022, 23:04
скриншот

По меньшей мере три человека погибли в результате нападения в центральном израильском городе Эльад.

Источник: Reuters

Детали: Теракт произошел в день, когда израильтяне празднуют День независимости.

Местная полиция установили блокпосты, чтобы попытаться поймать нападавших, которые скрылись с места происшествия.

Мэр Эльада, выступая по телевидению, призвал жителей оставаться дома, пока продолжают действовать силы безопасности.

Служба скорой помощи сообщила, что три человека погибли, еще двое получили серьезные ранения.

Отмечается, что в последние недели в Израиле произошла волна арабских уличных нападений. Палестинцы и представители израильского арабского меньшинства убили 15 человек, в том числе трех полицейских и охранника.

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Израиль ответил рейдами с арестами в палестинских городах и деревнях, которые часто приводили к столкновениям и довели число палестинцев, убитых израильскими силами с начала года, по меньшей мере до 40.

Темы: Израильтеракт
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