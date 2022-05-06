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Генсек ООН о войне в Украине: Бессмысленная и беспощадная

Анастасия КалатурПятница, 6 мая 2022, 04:50
Генсек ООН о войне в Украине: Бессмысленная и беспощадная
ФОТО: GETTY

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал положить конец войне в Украине и назвал ее бессмысленной, беспощадной и "безграничной по своему потенциалу глобального ущерба".

Источник: Гутерриш на заседании Совбеза ООН, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, "Укринформ", AP

Прямая речь Гуттериша: "Война в Украине бессмысленна по своим масштабам, беспощадна по своим размерам и безгранична по своему потенциалу глобального ущерба"

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Детали: По словам Гутерриша, даже однодневное прекращение огня  предотвратит гибель и ранение десятков мирных жителей и позволит нескольким тысячам других людей спастись.

Гутерриш сказал, что не стеснялся говорить с президентом России Владимиром Путиным о том, что вторжение РФ является нарушением территориальной целостности страны и Устава ООН, и "это должно прекратиться ради народа Украины, России и всего мира". Также Гутерриш отметил необходимость быстрых действий для обеспечения стабильного потока продовольствия и энергии на открытых рынках. Отмечается, что "значительное решение глобальной проблемы продовольственной безопасности требует реинтеграции сельскохозяйственного производства Украины и производства продуктов питания и удобрений в России и Беларуси на мировые рынки, несмотря на войну". Россия и Украина в целом производят 30% мировой пшеницы, 20% кукурузы и 75% подсолнечного масла.

Мишель Бачелет заявила, что с 24 февраля в Украине было зарегистрировано 6 731 гибель и ранение мирных жителей, и "реальные цифры значительно выше".

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Темы: ООНвойна
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