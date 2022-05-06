На Киевщине полицейские собирают доказательства сексуального насилия оккупантов

В Киевской области работает специальная мобильная группа правоохранителей, которая документирует факты сексуального насилия российских оккупантов.

Источник: пресс-центр полиции Киева

Детали: Стражи порядка отмечают, что специалисты в составе сводной группы имеют опыт работы с пострадавшими от насилия, а также работы с детьми. Полицейские и психологи общаются с местными жителями, разъясняя, как и куда следует обратиться за помощью.

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Дословно: "С первых дней полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину оккупанты применяли насилие в отношении мирного населения во всех его проявлениях. В настоящее время усилия полиции направлены на то, чтобы задокументировать преступления России и предоставить потерпевшим квалифицированную помощь.

Каждый день правоохранители отрабатывают населенные пункты, общаются с жителями и документируют любую информацию о преступлениях против половой свободы и половой неприкосновенности личности.

Если вы пострадали от действий российских военных или стали очевидцами насилия сексуального характера, обращайтесь в группу по телефону +380 93 164 1661 или на спецлинию 102".