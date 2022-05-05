Представитель ООН говорит, что на "Азовсталь" поехали новые автобусы для евакуации

Специальный представитель ООН по Украине Мартин Гриффитс заявил, что на завод "Азовсталь" в Мариуполе для эвакуации гражданских отправился еще один конвой автобусов.

Источник: трансляция конференции доноров для программы послевоенного восстановления Украины в Варшаве с комментарием Гриффитса, глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в комментарии журналистам американского телеканала CNN

Прямая речь Гриффитса: "Сейчас конвой движется к Азовстали и планирует быть там завтра утром. Надеюсь, что они заберут тех гражданских лиц, живущих в том темном аду в течение недель и месяцев, и мы вывезем их в безопасное место".

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Детали: Гриффитс сказал, что ООН совместно с Международным комитетом Красного Креста совместно ведут переговоры по безопасному проходу автобусов на территорию завода "Азовсталь", чтобы забрать остальных гражданских бомбоубежищ.

Кириленко подтвердил, что начался второй этап эвакуации гражданских с территории "Азовстали", но он предостерег, что все детали сообщат по завершении. Он опасается, что российская сторона может сорвать договоренности, поэтому настаивает, что все детали эвакуации сообщат по завершении операции.

Кириленко добавил, что на территории завода находятся еще около 200 гражданских лиц.

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