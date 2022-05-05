Представитель ООН говорит, что на "Азовсталь" поехали новые автобусы для евакуации
Специальный представитель ООН по Украине Мартин Гриффитс заявил, что на завод "Азовсталь" в Мариуполе для эвакуации гражданских отправился еще один конвой автобусов.
Источник: трансляция конференции доноров для программы послевоенного восстановления Украины в Варшаве с комментарием Гриффитса, глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в комментарии журналистам американского телеканала CNN
Прямая речь Гриффитса: "Сейчас конвой движется к Азовстали и планирует быть там завтра утром. Надеюсь, что они заберут тех гражданских лиц, живущих в том темном аду в течение недель и месяцев, и мы вывезем их в безопасное место".
Детали: Гриффитс сказал, что ООН совместно с Международным комитетом Красного Креста совместно ведут переговоры по безопасному проходу автобусов на территорию завода "Азовсталь", чтобы забрать остальных гражданских бомбоубежищ.
Кириленко подтвердил, что начался второй этап эвакуации гражданских с территории "Азовстали", но он предостерег, что все детали сообщат по завершении. Он опасается, что российская сторона может сорвать договоренности, поэтому настаивает, что все детали эвакуации сообщат по завершении операции.
Кириленко добавил, что на территории завода находятся еще около 200 гражданских лиц.
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Нам не нужны слова, а нужны действия. Что говорят матери и жены защитников из "Азовстали"
Предыстория:
- 1 мая, при содействии ООН и Международного комитета Красного Креста, украинские власти сумели эвакуировать часть гражданского населения, скрывавшегося от российских оккупантов в бункерах завода "Азовсталь" в Мариуполе. 3 мая колонна прибыла в Запорожье. Для этой операции генсекретарь ООН Антониу Гутерреш провел ряд встреч с мировыми лидерами и лично летал в Москву и Киев, чтобы согласовать детали.
- По состоянию на вечер 5 мая, российские оккупанты продолжали штурм и наступление завода "Азовстали", который контролируют украинские защитники.
- Защитники из полка "Азов" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой вывезти раненых военных, которые умирают в страшной боли из-за нехватки медицинской помощи. Президент в вечернем обращении 4 мая сказал, что занимается вопросом спасения людей из Мариуполя каждый день.
- Российские оккупанты якобы были готовы открыть гуманитарный коридор 5 мая для гражданских, но начали сокрушительные артиллерийские и авиационные обстрелы завода.
- 4 мая в рамках "мариупольского коридора" в Запорожье сумели эвакуировать 344 человека. Украинские власти объяснили, что это люди, оказавшиеся в разных частях захваченных районов, в частности Бердянске, Токмаке и Васильевке Запорожской области.