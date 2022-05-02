Зеленский: Я не могу сказать, что Россия точно не использует ядерное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что президент России Владимир Путин может задействовать ядерное оружие на фоне войны против Украины, поскольку россияне уже продемонстрировали безответственность на украинских АЭС.

Источник: Владимир Зеленский в интервью австралийскому телеканалу "Nine Network"

Прямая речь: "Я могу констатировать, что происходит у меня в государстве и согласно этой констатации сделать выводы – и пусть каждый сделает свои выводы…

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У нас очень развита атомная генерация, атомные электростанции в Украине, мы очень мощные. Сначала они захватили Чернобыльскую атомную электростанцию ​​и хотели выбить всех наших технических работников, даже не понимая, что с этим делать.

Затем они захватили Запорожскую атомную электростанцию ​​– крупнейшую в Европе. Они обстреливали ее из танков, из другой бронированной техники, они конкретно стреляли по ядерным реакторам. Они стреляли по атомным электростанциям. Да, она защищена – но стреляли из танков чеченцы и другие боевики, их армия, военные: они заблокировали ее и по ней стреляли".

Детали: Зеленский подчеркнул, что Запорожская АЭС в 6 раз больше Чернобыльской – и в случае взрыва там смерть пришла бы во всю Европу.

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Он добавил, что россиян это не остановило – и не важно, давали им приказ стрелять или только захватить АЭС, ответственность все равно несет тот, кто давал приказ захватить станции, кто "руководит этими бандитами".

Прямая речь: "Так что вы не можете ожидать от этих людей, от руководства Российской Федерации – как политического, так и военного, – что они не будут использовать ядерное оружие. Или будут. Может быть, как было у нас с ядерной генерацией. И потому я просто не могу сказать: 100% нет, они не будут использовать – или будут.

Иногда, мне кажется, они что-то используют, даже не понимая результата. Или понимают результат, но им все равно. Самые ужасные люди – которым все равно".

Предыстория:

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