Зеленский: Я не могу сказать, что Россия точно не использует ядерное оружие
Президент Украины Владимир Зеленский не исключает, что президент России Владимир Путин может задействовать ядерное оружие на фоне войны против Украины, поскольку россияне уже продемонстрировали безответственность на украинских АЭС.
Источник: Владимир Зеленский в интервью австралийскому телеканалу "Nine Network"
Прямая речь: "Я могу констатировать, что происходит у меня в государстве и согласно этой констатации сделать выводы – и пусть каждый сделает свои выводы…
У нас очень развита атомная генерация, атомные электростанции в Украине, мы очень мощные. Сначала они захватили Чернобыльскую атомную электростанцию и хотели выбить всех наших технических работников, даже не понимая, что с этим делать.
Затем они захватили Запорожскую атомную электростанцию – крупнейшую в Европе. Они обстреливали ее из танков, из другой бронированной техники, они конкретно стреляли по ядерным реакторам. Они стреляли по атомным электростанциям. Да, она защищена – но стреляли из танков чеченцы и другие боевики, их армия, военные: они заблокировали ее и по ней стреляли".
Детали: Зеленский подчеркнул, что Запорожская АЭС в 6 раз больше Чернобыльской – и в случае взрыва там смерть пришла бы во всю Европу.
Он добавил, что россиян это не остановило – и не важно, давали им приказ стрелять или только захватить АЭС, ответственность все равно несет тот, кто давал приказ захватить станции, кто "руководит этими бандитами".
Прямая речь: "Так что вы не можете ожидать от этих людей, от руководства Российской Федерации – как политического, так и военного, – что они не будут использовать ядерное оружие. Или будут. Может быть, как было у нас с ядерной генерацией. И потому я просто не могу сказать: 100% нет, они не будут использовать – или будут.
Иногда, мне кажется, они что-то используют, даже не понимая результата. Или понимают результат, но им все равно. Самые ужасные люди – которым все равно".
Предыстория:
- 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Владимир Путин назвал войну "специальной военной операцией".
- 27 февраля Путин приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства – и это было сделано.
- В странах Запада мнения по поводу вероятности ядерного удара со стороны РФ разделились: одни считают, что Путин блефует, другие – что к его угрозам следует относиться серьезно.
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров уверял, что Россия не рассматривает возможность использования ядерного оружия в Украине, однако не исключал ядерной войны.
- Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев намекал, что санкции против России могут быть расценены как акт агрессии западных стран, а на такие действия в России предусмотрено применение ядерного оружия.
- На российском телевидении пропагандисты размышляли, за сколько секунд межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" долетит в столицы Великобритании, Германии и Франции, которые дают Украине оружие.
- Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд предупредила, что Москва, если пойдет на применение ядерного оружия, никогда не оправится от последствий.
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