Экс-чиновника Львовской ОГА и журналиста задержали за хищение гуманитарки - СМИ

Во Львовской области СБУ задержала президента Международного Инвестиционного Офиса, бывшего главу Управления инвестиционной политики Львовской ОГА Романа Матиса и главного редактора издания Mind.UA Евгения Шпитко по подозрению в хищении гуманитарной помощи.

Источник: Lviv.Media, источник УП в правоохранительных органах

Детали: Задержанные обвиняются в незаконном использовании гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований и безвозмездной помощи.

Дело расследуется в рамках уголовного производства по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 201-2 УК Украины.

Источники издания сообщили, что Матис и Шпитко продавали гуманитарку и снаряжение для военных ВСУ и других военных формирований, защищающих Украину от российской армии. Они присваивали пожертвования благотворителей, которые перечисляли средства как на счета общественной организации "Юридическая сотня", так и на собственные банковские счета, которые впоследствии выводили через банковские терминалы и отделения.

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Сотрудники СБУ задержали Матиса и Шпитко "на горячем" во время получения средств и передачи военного снаряжения.

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Источник "Украинской правды" в правоохранительных органах подтверждает информацию о задержании.

Обновлено от 07.05: Издание Mind.ua, главным редактором которого является Шпитько, заявило, что он с Матисом работали по привычной для всех волонтеров схеме закупки помощи. Для этого было привлечено юридическое лицо – "Артан Центр".

Дословно: "Заметим, что по этому формату работают многие волонтеры, которые закупают оптовые партии снаряжения и впоследствии передают его за донаты или продают меценатам (которые затем передают их ребятам на передовую), а средства от продаж возвращают для оплаты партии товара".

Никакой образом в этой деятельности не были задействованы гуманитарные грузы. Речь идет исключительно о закупке конкретных товаров по заказу конкретных пользователей. Товары закупались на средства заказчика. В ряде случаев, когда требовалась предоплата, Евгений Шпитко закладывал свои собственные средства, которые впоследствии возмещались".

Справка: Роман Матис был уволен с должности председателя Управления инвестиционной политики Львовской обладминистрации в январе этого года. Причина увольнения – реорганизация и изменение структуры Департамента экономической политики.

На местных выборах 2020 года Матис был кандидатом на должность мэра Львова как самовыдвиженец, однако набрал менее 1% голосов избирателей.