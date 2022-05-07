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Во Франции состоялась инаугурация переизбранного во второй срок Макрона

"Европейская правда"Суббота, 7 мая 2022, 13:15

Во Франции состоялась церемония инаугурации переизбранного на второй президентский срок Эммануэля Макрона.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает BFMTV.

В своей первой речи за пятилетний срок Эммануэль Макрон пообещал поставить экологию и независимость страны в центр внимания своих следующих пяти лет полномочий.

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Макрон призвал "утомительно действовать", чтобы Франция стала "более независимой нацией" и "построить наши французские и европейские ответы на вызовы нашего столетия".

Он выразил намерение руководить "новым методом", "планируя, реформируя, объединяя" французов.

В своей инаугурационной речи Макрон также упомянул войну в Украине, призвав на необходимость сделать все, чтобы избежать эскалации. Он подчеркнул необходимость помочь демократии выиграть и построить новый мир в Европе.

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На церемонии в Елисейском дворце в Париже глава Конституционного совета впервые объявил официальные результаты президентских выборов. Среди около 500 гостей были бывшие действующие президенты Саркози и Олланд.

Макрон победил правую популистку Ле Пен во втором туре выборов на высшую государственную должность 24 апреля. Его второй срок официально начинается через неделю, 14 мая.

Темы: Францияпрезидент
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