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Первая леди США встретилась с украинскими беженцами в Бухаресте

"Европейская правда"Суббота, 7 мая 2022, 17:04

Первая леди США Джилл Байден в сопровождении первой леди Румынии Кармен Йоханнис в субботу утром посетила школу в Бухаресте, где пообщалась с украинскими и румынскими педагогами, а также украинскими матерями и детьми.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает CNN.

После визита в школу Байден коротко поговорила с журналистами перед посадкой в ​​самолет, обсудив с ними эмоциональное влияние своего визита в школу и храбрость матерей, которых она встретила.

"Это было так эмоционально, не правда ли? Я думаю, что украинцы действительно знают, что мы вместе с ними", - сказала Байден журналистам.

"Вы видите, эти дети действительно страдали", – добавила первая леди США.

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Первая леди США похвалила правительство Румынии и организации помощи за широкий спектр гуманитарных услуг, которые они предоставляют украинским беженцам.

Визит Джилл Байден в Восточную Европу проходит в то время, когда президент Джо Байден требует от Конгресса выделения дополнительных 33 миллиардов долларов на безопасность и экономическую помощь Украине.

Темы: СШАбеженцы
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