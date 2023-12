Первая леди США встретилась с украинскими беженцами в Бухаресте

Первая леди США Джилл Байден в сопровождении первой леди Румынии Кармен Йоханнис в субботу утром посетила школу в Бухаресте, где пообщалась с украинскими и румынскими педагогами, а также украинскими матерями и детьми.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает CNN.

После визита в школу Байден коротко поговорила с журналистами перед посадкой в ​​самолет, обсудив с ними эмоциональное влияние своего визита в школу и храбрость матерей, которых она встретила.

Today in Bucharest, First Lady Carmen Iohannis and I are visiting Scoala Gimnaziala Uruguay, a Romanian school that has opened their classrooms to Ukrainian refugee students. pic.twitter.com/b4Nh1hWtBI