Перша леді США зустрілась з українськими біженцями в Бухаресті

Перша леді США Джилл Байден у супроводі першої леді Румунії Кармен Йоханніс в суботу вранці відвідала школу в Бухаресті, де поспілкувалася з українськими та румунськими освітянами, а також з українськими матерями та з дітьми.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

Після візиту до школи Байден коротко поговорила з журналістами перед посадкою в літак, обговоривши з ними емоційний вплив свого візиту до школи та хоробрість матерів, яких вона зустріла.

Today in Bucharest, First Lady Carmen Iohannis and I are visiting Scoala Gimnaziala Uruguay, a Romanian school that has opened their classrooms to Ukrainian refugee students. pic.twitter.com/b4Nh1hWtBI