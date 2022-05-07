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Перша леді США зустрілась з українськими біженцями в Бухаресті

"Європейська правда"Субота, 7 травня 2022, 17:04

Перша леді США Джилл Байден у супроводі першої леді Румунії Кармен Йоханніс в суботу вранці відвідала школу в Бухаресті, де поспілкувалася з українськими та румунськими освітянами, а також з українськими матерями та з дітьми.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN.

Після візиту до школи Байден коротко поговорила з журналістами перед посадкою в літак, обговоривши з ними емоційний вплив свого візиту до школи та хоробрість матерів, яких вона зустріла.

"Це було так емоційно, чи не так? Я думаю, що українці дійсно знають, що ми разом з ними", - сказала Байден журналістам.

"Ви бачите, ці діти справді страждали", – додала перша леді США.

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Перша леді США похвалила уряд Румунії та організації з допомоги за широкий спектр гуманітарних послуг, які вони надають українським біженцям.

Візит Джилл Байден до Східної Європи відбувається у той час, коли президент Джо Байден вимагає від Конгресу виділення додаткових 33 мільярдів доларів на безпеку та економічну допомогу Україні.

Теми: СШАбіженці
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