Россияне взяли в плен в Мариуполе хорвата, воевавшего за Украину

Российская армия взяла в плен гражданина Хорватии, воевавшего на стороне украинских войск в Мариуполе.

Об этом сообщили в субботу хорватские государственные СМИ, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство АР.

Министерство иностранных дел Хорватии также подтвердило, что знает о задержанном хорватском гражданине и работает с украинскими властями над урегулированием ситуации.

МИД не предоставил никакой дополнительной информации из-за "деликатности ситуации".

Государственное телевидение HRT сообщило, что хорватский мужчина пытался убежать из Мариуполя вместе с другими украинскими бойцами, но его поймали россияне. Другие подробности неизвестны.

Региональное телевидение N1 отметило, что о задержании впервые сообщили российские СМИ.

Стратегический порт Мариуполь неделями подвергался российским бомбардировкам.

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Ранее российские войска захватили в плен британцев Шона Пиннера и Айдена Аслина, воевавших на стороне Украины.