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Более 60 пожарников гасили возгорание от ракетных ударов по Одессе

Денис КарловскийСуббота, 7 мая 2022, 19:05
ликвидация последствий пожара в Одессе. фото: гсчс

61 пожарный и 12 единиц техники потушили возгорание после ракетного удара российских оккупантов по Одессе.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Сегодня, в 14:29, в Службу спасения поступило сообщение о том, что из-за попадания крылатых ракет возник пожар.

Спасатели работали по повышенному рангу вызова, так как была угроза распространения огня.

В 15.27 пожар был ликвидирован на площади 900 м². Погибших и пострадавших нет".

 
фото: гсчс
 
фото: гсчс
 
фото: гсчс

Предыстория:

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Темы: ОдессаобстрелГСЧСпожар
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