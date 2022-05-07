Более 60 пожарников гасили возгорание от ракетных ударов по Одессе

61 пожарный и 12 единиц техники потушили возгорание после ракетного удара российских оккупантов по Одессе.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Сегодня, в 14:29, в Службу спасения поступило сообщение о том, что из-за попадания крылатых ракет возник пожар.

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Спасатели работали по повышенному рангу вызова, так как была угроза распространения огня.

В 15.27 пожар был ликвидирован на площади 900 м². Погибших и пострадавших нет".

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фото: гсчс

фото: гсчс

фото: гсчс

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