Более 60 пожарников гасили возгорание от ракетных ударов по Одессе
Суббота, 7 мая 2022, 19:05
61 пожарный и 12 единиц техники потушили возгорание после ракетного удара российских оккупантов по Одессе.
Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям
Дословно: "Сегодня, в 14:29, в Службу спасения поступило сообщение о том, что из-за попадания крылатых ракет возник пожар.
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Спасатели работали по повышенному рангу вызова, так как была угроза распространения огня.
В 15.27 пожар был ликвидирован на площади 900 м². Погибших и пострадавших нет".
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Предыстория:
- Российские захватчики запустили 6 ракет по Одессе 7 мая, в результате чего начался пожар на мебельном предприятии. Утром субботы в Одессе работали силы противовоздушной обороны.
- Вечером 6 мая две российские ракеты упали в окрестностях Одессы.
- 2 мая российские оккупанты атаковали Одессу ракетами с моря, в результате чего погиб 15-летний подросток, бежавший предупредить о сигнале воздушной тревоги соседей.
- 28 апреля в небе над Одесской областью сбили три вражеских ракеты.
- 23 апреля российские ракеты попали в жилую многоэтажку, где погибли 8 человек, в том числе молодые супруги, а также 3-месячный младенец с матерью и бабушкой.