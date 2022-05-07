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На востоке ВСУ уничтожили еще 8 танков и более сотни российских оккупантов

Светлана КизиловаСуббота, 7 мая 2022, 21:23

Украинские защитники в субботу ликвидировали 107 россиян-захватчиков на востоке государства, также были обезврежены три десятка единиц вражеской техники.

Источник: ОТГ "Схід" в Facebook

Детали: В сообщении отмечается, что в течение суток 7 мая в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід" российские фашистские войска совершили 7 атак. В то же время украинские защитники уничтожили: 107 россиян личного состава, 8 танков, 1 БТР.

Также "денацифицирована" такая техника РФ:

БМП – 11,

МТЛБ – 4,

АТТ – 5,

ВИДЕО ДНЯ

БПЛА – 2.

Напомним:

  • В сводке Генштаба 7 мая констатируется, что противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне, потому что хочет установить полный контроль над территорией Донецкой и Луганской областей и удержать сухопутный коридор между указанными территориями и оккупированным Крымом.

Темы: ВостоквойнаРосcия
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