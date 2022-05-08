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Сводка Генштаба: Россияне захватили окрестность Шандриголово в Донецкой области

Анастасия КалатурВоскресенье, 8 мая 2022, 06:37
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО: GETTY

На Лиманском направлении в результате штурма россияне захватили северную окраину Шандриголово (Донецкая область).

Источник: сводка Генштаба

Детали: Россияне продолжают наступление на Лиманском, Попаснянском, Северодонецком и Авдеевском направлениях.

На Кураховском направлении при поддержке артиллерии враг пытается восстановить наступление в направлении Новомихайловки.

На  Мариупольском направлении враг продолжает блокировать наши подразделения в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танков производит штурм. Продолжает подвоз вооружения, военной техники, боеприпасов горюче-смазочных веществ для обеспечения потребностей группировки войск на этом направлении.

На Южнобужском и Таврическом направлениях группировка войск оккупантов при поддержке авиации наносит удары, проводит перегруппировку и усиление подразделений, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения.

На Криворожском направлении для обнаружения позиций ВСУ противник применял БПЛА "Орлан-10".

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На Бессарабском направлении обстановка остается напряженной. Вооруженные формирования в Приднестровском регионе Республики Молдова и подразделения оперативной группы российских войск находятся в боевой готовности "Полна".

На Волынском, Полесском и Северском направлении обстановка без существенных изменений. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов из Белоруссии.

Корабли черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей продолжают изолировать район боевых действий, ведение разведки и огневой поддержки на Приморском направлении.

Определенные подразделения ВС РФ продолжают прикрывать участок украинско-российской границы в Брянской и Курской областях.

На Слобожанском направлении противник сосредоточил основные усилия на том, чтобы не допустить продвижение наших войск в сторону границы к северу и северо-востоку от Харькова.

Враг производил артобстрелы в районах населенных пунктов Прудянка, Слатино и Циркуны. Для усиления обороны в районе населенного пункта Казачья Лопань враг проводил мероприятия по инженерному оборудованию позиций.

На Изюмском направлении противник сосредоточивал основные усилия на подготовке к продолжению наступления на направлениях Изюм – Барвинково и Изюм – Славянск. Для усиления группировки с территории РФ враг передислоцировал две батальонные тактические группы из состава 35-й общевойсковой армии в определенные районы. Обстреливал наши позиции по артиллерии.

Для уточнения положения наших войск враг продолжал воздушную разведку в районах Изюма и Каменки.

ВСУ поразили один вертолет Ми-28Н, семь БПЛА типа "Орлан", два БПЛА типа "Форпост" и две крылатые ракеты, два БПЛА типа "Орлан".

На территории Донецкой и Луганской областей отражены девять атак врага, уничтожены девятнадцать танков, двадцать единиц боевой бронированной техники, четыре специальных бронированных автомобилей, шесть автомобилей и одна единица специальной инженерной техники противника.

Темы: войнаГенштаб
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