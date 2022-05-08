ВСУ уничтожили уже 25500 оккупантов: за сутки добавились четыре сотни - Генштаб

С начала полномасштабной войны русская армия потеряла в Украине 25 500 живой силы.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.05 ориентировочно составили:

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личного состава – около 25500 (+400) человек ликвидировано,

танков ‒ 1130 (+8) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2741 (+28) ед,

артиллерийских систем – 509 (+0) ед,

РСЗО - 179 (+7) ед,

средства ПВО - 86(+2) ед,

самолетов – 199 (+0) ед,

вертолетов – 156 (+1) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 1961 (+27) ед,

корабли /катера – 12 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 360 (+19).

специальная техника – ​​39 (+1).

крылатые ракеты – 92 (+2).

Указано, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Новопавловском направлении.

Данные постоянно уточняются.