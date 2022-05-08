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ВСУ уничтожили уже 25500 оккупантов: за сутки добавились четыре сотни - Генштаб

Валентина РоманенкоВоскресенье, 8 мая 2022, 11:04
ВСУ уничтожили уже 25500 оккупантов: за сутки добавились четыре сотни - Генштаб
иллюстративное фото ВСУ

С начала полномасштабной войны русская армия потеряла в Украине 25 500 живой силы.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.05 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 25500 (+400) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1130 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2741 (+28) ед,
  • артиллерийских систем – 509 (+0) ед,
  • РСЗО - 179 (+7) ед,
  • средства ПВО - 86(+2) ед,
  • самолетов – 199 (+0) ед,
  • вертолетов – 156 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 1961 (+27) ед,
  • корабли /катера – 12 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 360 (+19).
  • специальная техника – ​​39 (+1).
  • крылатые ракеты – 92 (+2).

Указано, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Новопавловском направлении.

Данные постоянно уточняются.

Темы: война
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