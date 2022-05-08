Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ уничтожили уже 25500 оккупантов: за сутки добавились четыре сотни - Генштаб

Валентина РоманенкоВоскресенье, 8 мая 2022, 11:04
иллюстративное фото ВСУ

С начала полномасштабной войны русская армия потеряла в Украине 25 500 живой силы.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 08.05 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 25500 (+400) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1130 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2741 (+28) ед,
  • артиллерийских систем – 509 (+0) ед,
  • РСЗО - 179 (+7) ед,
  • средства ПВО - 86(+2) ед,
  • самолетов – 199 (+0) ед,
  • вертолетов – 156 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 1961 (+27) ед,
  • корабли /катера – 12 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 360 (+19).
  • специальная техника – ​​39 (+1).
  • крылатые ракеты – 92 (+2).

Указано, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Новопавловском направлении.

Данные постоянно уточняются.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: война
Главное сегодня

Юг: ВСУ сорвали попытку вывести вражескую группу разведки и уничтожили 51 захватчика

ВИДЕО173 человека, которых эвакуировали из "Азовстали", прибыли в Запорожье

фото, видеоЗеленский познакомил Трюдо с украинским сапером Патроном

В Берлине полиция задержала мужчину за украинские флажки

Лидеры стран G7 пообещали нефтяное эмбарго против РФ и поддержку Украины оружием

Телеканалы и "Газпромбанк" – США анонсируют новые санкции против РФ

Все новости...
война
Слово "бледина", которым называют российские ракеты, внесли в словарь Urban Dictionary
Разрушение от войны обнаружили в двух третях громад Киевщины
Ночью на подлете к Одесщине уничтожены две вражеские ракеты
Последние новости
02:52
В Мелитополе оккупанты проведут акцию "Бессмертный полк" – ОВА
02:23
Генсек ООН "потрясен сообщением" о бомбардировке школы в Луганской области
01:58
Тела разлагаются и отравляют все, каждый день много убитых – заместитель командира "Азова"
01:50
Юг: ВСУ сорвали попытку вывести вражескую группу разведки и уничтожили 51 захватчика
00:58
Канада предоставит $40 млн военной помощи Украине и введет новые санкции против России
00:26
видеоРоссияне уничтожили скит Святогорской лавры УПЦ МП
00:04
ПВО минусирует 10 вражеских целей, ударная авиация Украины сдерживает наступление РФ
23:53
Зеленский: День показал, что мы полноправная часть свободного мира, а Россия одинока
23:27
На востоке за день уничтожили 20 вражеских танков
23:01
ВИДЕО173 человека, которых эвакуировали из "Азовстали", прибыли в Запорожье
Все новости...