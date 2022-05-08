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США возвращают посольство в Киев

"Европейская правда"Воскресенье, 8 мая 2022, 17:58
Украинская правда

Посольство США заявило о возвращении в Киев временной поверенной Кристины Квин и других американских дипломатов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в пресс-релизе посольства США, разосланного украинским медиа.

Журналисты были приглашены на видеосъемку прибытия американских дипломатов в посольство США в Киеве и общение с дипломатами.

В пресс-релизе особо отмечено, что возвращение посольства приурочено ко дню победы над нацизмом.

Напомним, 26 апреля американские дипломаты вернулись в Украину впервые после вторжения России, а 27 апреля сообщили, что в дальнейшем поездки во Львов станут более частыми.

При этом возможное возвращение посольства США в Киев анонсировалось только к концу мая, и то – в случае, если будет разрешать ситуация с безопасностью.

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"Мы продолжим приезжать из Польши в Украину на дневное время в течение недели-двух. И мы очень надеемся, что обстоятельства позволят вернуться в Киев до конца мая", - заявляла накануне Кристина Квин.

Темы: СШАКиевдипломатические отношения
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