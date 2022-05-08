Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Работой президента Земана довольны только 20% чехов – опрос

"Европейская правда"Воскресенье, 8 мая 2022, 18:28

Уровень оценки чехами работы своего президента Милоша Земана оказался рекордно низким.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на denik.cz, об этом свидетельствуют данные опроса от Kantar CZ.

Согласно ему, работой президента Милоша Земана удовлетворены лишь 20% респондентов – что меньше всего за период исследования этого агентства.

В то же время недовольны работой Земана 78% чехов.

Для сравнения, в марте 2017 года, примерно за год до окончания первого президентского срока Милоша Земана, 57% людей были удовлетворены его работой, а 41% – недовольны.

Согласно исследованиям, у Земана больше симпатиков среди людей, проголосовавших за него на прямых выборах. "Хотя даже среди них (избирателей Милоша Земана) только 38% оценивает его работу положительно", – сказал Чешскому телевидению Павел Раноча из агентства Kantar CZ.

Напомним, долгое время Милош Земан считался самым пророссийским главой страны-члена ЕС и называл Путина своим другом.

ВИДЕО ДНЯ

Впрочем, после начала российско-украинской войны он подверг резкой критике действия РФ, а впоследствии заявил, что путинские иллюзии о могуществе российской армии и самой России сейчас выглядят смешными.

"Президент России Владимир Путин подвергся иллюзиям, что Россия всесильна и, в частности, что российская армия является второй по мощи армией мира. Сегодня это выглядит смешно. Оказалось, что российская армия гораздо слабее, чем думали все эксперты", – сказал Земан.

Напомним, вторая президентская каденция Милоша Земана подходит к концу в начале 2023 года. Чешские СМИ предполагают, что во время новых президентских выборов на электорат Земана попытается опереться бывший премьер Андрей Бабиш.

Темы: Чехиявласть
Главное сегодня

Юг: ВСУ сорвали попытку вывести вражескую группу разведки и уничтожили 51 захватчика

ВИДЕО173 человека, которых эвакуировали из "Азовстали", прибыли в Запорожье

фото, видеоЗеленский познакомил Трюдо с украинским сапером Патроном

В Берлине полиция задержала мужчину за украинские флажки

Лидеры стран G7 пообещали нефтяное эмбарго против РФ и поддержку Украины оружием

Телеканалы и "Газпромбанк" – США анонсируют новые санкции против РФ

Все новости...
Чехия
Прага лишит советского маршала звания почетного гражданина
Германия заменит Чехии поставленную в Украину военную технику и вооружение
Чешский Брно подарит Харькову трамваи и троллейбусы
Последние новости
04:02
Корабельная группировка РФ готова нанести ракетные удары – ОК "Юг"
03:35
Санкции против России: в США опубликовали новый список лиц и компаний
02:52
В Мелитополе оккупанты проведут акцию "Бессмертный полк" – ОВА
02:23
Генсек ООН "потрясен сообщением" о бомбардировке школы в Луганской области
01:58
Тела разлагаются и отравляют все, каждый день много убитых – заместитель командира "Азова"
01:50
Юг: ВСУ сорвали попытку вывести вражескую группу разведки и уничтожили 51 захватчика
00:58
Канада предоставит $40 млн военной помощи Украине и введет новые санкции против России
00:26
видеоРоссияне уничтожили скит Святогорской лавры УПЦ МП
00:04
ПВО минусирует 10 вражеских целей, ударная авиация Украины сдерживает наступление РФ
23:53
Зеленский: День показал, что мы полноправная часть свободного мира, а Россия одинока
Все новости...