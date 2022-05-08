Google начал блокировать аккаунты российских депутатов, попавших под санкции
Воскресенье, 8 мая 2022, 18:29
Нескольким депутатам Госдумы РФ, против которых были введены санкции, поступили сообщения о блокировании их страниц в соцсетях.
Источник: российское государственное информагентство "РИА новости"
Детали: Сначала российским пропагандистам сообщили о блокировке аккаунта в Google пресс-служба депутата Нины Останиной. Также удалили ее YouTube-канал.
В сообщении от Google отмечено, что такое решение было принято из-за введенных против нее санкций.
Останина является депутатом фракции Компартии РФ.
Также о подобных сообщениях по блокированию получили коммунист Михаил Матвеев и "единороссы" Мария Бутина и Евгений Федоров.
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