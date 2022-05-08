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Google начал блокировать аккаунты российских депутатов, попавших под санкции 

Денис КарловскийВоскресенье, 8 мая 2022, 18:29
Google начал блокировать аккаунты российских депутатов, попавших под санкции 
здание госдумы рф в москве. фото: getty images

Нескольким депутатам Госдумы РФ, против которых были введены санкции, поступили сообщения о блокировании их страниц в соцсетях.

Источник: российское государственное информагентство "РИА новости"

Детали: Сначала российским пропагандистам сообщили  о блокировке аккаунта в Google пресс-служба депутата Нины Останиной. Также удалили ее YouTube-канал.

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В сообщении от Google отмечено, что такое решение было принято из-за введенных против нее санкций.

Останина является депутатом фракции Компартии РФ.

Также о подобных сообщениях по блокированию получили коммунист Михаил Матвеев и "единороссы" Мария Бутина и Евгений Федоров.

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Предыстория:

  • Евросоюз ввел санкции против 351 депутата Госдумы РФ 22 февраля после ратификации российским законодательным органом указа о признании так называемых "ДНР" и "ЛНР".
  • 11 марта Великобритания ввела санкции против 386 депутатов Госдумы РФ, заморозив их активы и запретив им въезд в страну.
  • 24 марта правительство США ввело санкции против Госдумы и российских законодателей.
  • В марте Google негласно увезли сотрудников из России. Перед этим крупнейшая технологическая компания мира ограничила для россиян свою систему Google Play, через которую загружают приложения и игры пользователи смартфонов с ОС Android.
  • В апреле Google открыли на картах для всех желающих качественные спутниковые снимки стратегических и военных объектов РФ.

Темы: соцсетиинтернетРосcиясанкции
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