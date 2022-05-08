Google начал блокировать аккаунты российских депутатов, попавших под санкции 

Нескольким депутатам Госдумы РФ, против которых были введены санкции, поступили сообщения о блокировании их страниц в соцсетях.

Источник: российское государственное информагентство "РИА новости"

Детали: Сначала российским пропагандистам сообщили о блокировке аккаунта в Google пресс-служба депутата Нины Останиной. Также удалили ее YouTube-канал.

В сообщении от Google отмечено, что такое решение было принято из-за введенных против нее санкций.

Останина является депутатом фракции Компартии РФ.

Также о подобных сообщениях по блокированию получили коммунист Михаил Матвеев и "единороссы" Мария Бутина и Евгений Федоров.

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