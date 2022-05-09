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В Мелитополе оккупанты проведут акцию "Бессмертный полк" – ОВА

Ольга ГлущенкоПонедельник, 9 мая 2022, 02:52
фото: Getty Images

Оккупационные российские войска сообщили, что 9 мая проведут в Мелитополе акцию "Бессмертный полк".

Источник: Запорожская областная военная администрация в TG

Дословно: "На временно оккупированной территории Запорожской области кафиры снимают со зданий украинскую символику. Также оккупационные войска российской федерации уже официально сообщили, что 9 мая в Мелитополе они проводят акцию "Бессмертный полк".

Детали: Всех жителей Мелитополя предупредили, что в этот день запрещается передвижение автотранспорта в центре города.

Мероприятие пройдет с участием росгвардейцев и военных контрактных служб.

"Стоит отметить, что акция "Бессмертный полк" пройдет почти на всех временно оккупированных территориях Запорожского края", – говорится в сообщении.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, российские оккупанты готовят провокации во время празднований 9 Мая в городе с расстрелом людей, чтобы обвинить Вооруженные силы Украины.
  • В захваченных районах Запорожской области оккупанты обманом и принуждением пытаются согнать украинцев на празднование Дня Победы. К примеру, в оккупированном Энергодаре насильно отбирают документы и обещают вернуть после присутствия на праздновании 9 Мая.

Темы: МелитопольЗапорожская областьвойна9 мая
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