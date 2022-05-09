В Мелитополе оккупанты проведут акцию "Бессмертный полк" – ОВА
Оккупационные российские войска сообщили, что 9 мая проведут в Мелитополе акцию "Бессмертный полк".
Источник: Запорожская областная военная администрация в TG
Дословно: "На временно оккупированной территории Запорожской области кафиры снимают со зданий украинскую символику. Также оккупационные войска российской федерации уже официально сообщили, что 9 мая в Мелитополе они проводят акцию "Бессмертный полк".
Детали: Всех жителей Мелитополя предупредили, что в этот день запрещается передвижение автотранспорта в центре города.
Мероприятие пройдет с участием росгвардейцев и военных контрактных служб.
"Стоит отметить, что акция "Бессмертный полк" пройдет почти на всех временно оккупированных территориях Запорожского края", – говорится в сообщении.
Предыстория:
- По данным мэра Мелитополя Ивана Федорова, российские оккупанты готовят провокации во время празднований 9 Мая в городе с расстрелом людей, чтобы обвинить Вооруженные силы Украины.
- В захваченных районах Запорожской области оккупанты обманом и принуждением пытаются согнать украинцев на празднование Дня Победы. К примеру, в оккупированном Энергодаре насильно отбирают документы и обещают вернуть после присутствия на праздновании 9 Мая.