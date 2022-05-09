В Мелитополе оккупанты проведут акцию "Бессмертный полк" – ОВА

Оккупационные российские войска сообщили, что 9 мая проведут в Мелитополе акцию "Бессмертный полк".

Источник: Запорожская областная военная администрация в TG

Дословно: "На временно оккупированной территории Запорожской области кафиры снимают со зданий украинскую символику. Также оккупационные войска российской федерации уже официально сообщили, что 9 мая в Мелитополе они проводят акцию "Бессмертный полк".

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Детали: Всех жителей Мелитополя предупредили, что в этот день запрещается передвижение автотранспорта в центре города.

Мероприятие пройдет с участием росгвардейцев и военных контрактных служб.

"Стоит отметить, что акция "Бессмертный полк" пройдет почти на всех временно оккупированных территориях Запорожского края", – говорится в сообщении.

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