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У Мелітополі окупанти проведуть акцію "Безсмертний полк" – ОВА

Ольга Глущенко Понеділок, 9 травня 2022, 02:52
фото: Getty Images

Окупаційні російські війська повідомили, що 9 травня проведуть у Мелітополі акцію "Безсмертний полк".

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація у TG

Дослівно: "На тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти знімають з будівель українську символіку. Також окупаційні війська російської федерації вже офіційно повідомили, що 9 травня у Мелітополі вони проводять акцію "Безсмертний полк".

Деталі: Всіх мешканців Мелітополя попередили про те, що цього дня забороняється пересування автотранспорту в центрі міста.

Захід пройде за участю росгвардійців та військових контрактної служби.

"Варто зазначити, що акція "Безсмертний полк" пройде майже на всіх тимчасово окупованих територіях Запорізького краю", – ідеться в повідомленні.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • За даними мера Мелітополя Івана Федорова, російські окупанти готують провокації під час святкувань 9 Травня в місті з розстрілом людей, аби звинуватити Збройні сили України.
  • У захоплених районах Запорізької області окупанти обманом і примусом намагаються зігнати українців до святкування Дня Перемоги. До прикладу, в окупованому Енергодарі силоміць відбирають документи й обіцяють повернути після присутності на святкуванні 9 Травня.

Теми: МелітопольЗапорізька областьвійна9 травня
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