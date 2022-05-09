Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Мелітополі окупанти проведуть акцію "Безсмертний полк" – ОВА

Ольга Глущенко Понеділок, 9 травня 2022, 02:52
У Мелітополі окупанти проведуть акцію Безсмертний полк – ОВА
фото: Getty Images

Окупаційні російські війська повідомили, що 9 травня проведуть у Мелітополі акцію "Безсмертний полк".

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація у TG

Дослівно: "На тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти знімають з будівель українську символіку. Також окупаційні війська російської федерації вже офіційно повідомили, що 9 травня у Мелітополі вони проводять акцію "Безсмертний полк".

Реклама:

Деталі: Всіх мешканців Мелітополя попередили про те, що цього дня забороняється пересування автотранспорту в центрі міста.

Захід пройде за участю росгвардійців та військових контрактної служби.

"Варто зазначити, що акція "Безсмертний полк" пройде майже на всіх тимчасово окупованих територіях Запорізького краю", – ідеться в повідомленні.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • За даними мера Мелітополя Івана Федорова, російські окупанти готують провокації під час святкувань 9 Травня в місті з розстрілом людей, аби звинуватити Збройні сили України.
  • У захоплених районах Запорізької області окупанти обманом і примусом намагаються зігнати українців до святкування Дня Перемоги. До прикладу, в окупованому Енергодарі силоміць відбирають документи й обіцяють повернути після присутності на святкуванні 9 Травня.

Теми: МелітопольЗапорізька областьвійна9 травня
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Мелітополь
Біля Мелітополя другий день поспіль лунають вибухи – мер
Окупанти посилюють контроль на блокпостах у Мелітополі – мер
WP: Розвідка США вважає, що ЗСУ не досягнуть ключової мети наступу цього літа
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: