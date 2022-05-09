У Мелітополі окупанти проведуть акцію "Безсмертний полк" – ОВА

Окупаційні російські війська повідомили, що 9 травня проведуть у Мелітополі акцію "Безсмертний полк".

Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація у TG

Дослівно: "На тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти знімають з будівель українську символіку. Також окупаційні війська російської федерації вже офіційно повідомили, що 9 травня у Мелітополі вони проводять акцію "Безсмертний полк".

Деталі: Всіх мешканців Мелітополя попередили про те, що цього дня забороняється пересування автотранспорту в центрі міста.

Захід пройде за участю росгвардійців та військових контрактної служби.

"Варто зазначити, що акція "Безсмертний полк" пройде майже на всіх тимчасово окупованих територіях Запорізького краю", – ідеться в повідомленні.

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