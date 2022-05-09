У Мелітополі окупанти проведуть акцію "Безсмертний полк" – ОВА
Окупаційні російські війська повідомили, що 9 травня проведуть у Мелітополі акцію "Безсмертний полк".
Джерело: Запорізька обласна військова адміністрація у TG
Дослівно: "На тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти знімають з будівель українську символіку. Також окупаційні війська російської федерації вже офіційно повідомили, що 9 травня у Мелітополі вони проводять акцію "Безсмертний полк".
Деталі: Всіх мешканців Мелітополя попередили про те, що цього дня забороняється пересування автотранспорту в центрі міста.
Захід пройде за участю росгвардійців та військових контрактної служби.
"Варто зазначити, що акція "Безсмертний полк" пройде майже на всіх тимчасово окупованих територіях Запорізького краю", – ідеться в повідомленні.
Передісторія:
- За даними мера Мелітополя Івана Федорова, російські окупанти готують провокації під час святкувань 9 Травня в місті з розстрілом людей, аби звинуватити Збройні сили України.
- У захоплених районах Запорізької області окупанти обманом і примусом намагаються зігнати українців до святкування Дня Перемоги. До прикладу, в окупованому Енергодарі силоміць відбирають документи й обіцяють повернути після присутності на святкуванні 9 Травня.