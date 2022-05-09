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Возвращаться в освобожденные села Харьковщины нельзя: много мин и растяжек, есть погибшие

Валентина РоманенкоПонедельник, 9 мая 2022, 13:16
растяжка. иллюстративное фото

Полиция призывает людей пока не возвращаться в свои дома в освобожденных населенных пунктах Харьковщины: это крайне опасно.

Источник: начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook

Детали: За последние дни Вооруженными силами Украины был освобожден ряд населенных пунктов Харьковской области. У многих жителей этих пунктов возникает желание вернуться домой. В настоящее время это очень опасно, отмечает Болвинов.

Во-первых: из-за продолжения боевых действий и близкого нахождения к линии фронта, во-вторых: из-за огромного количества неразорвавшихся снарядов и заминированных мест, оставленных бегущей захватнической армией.

Прямая речь: "К сожалению, вчера во время проведения разминирования под мостом в селе Циркуны были обнаружены тела двух подорвавшихся на растяжке гражданских женщин.

Не возвращайтесь пока в освобожденные населенные пункты для вашей безопасности! Прошу распространить эту информацию среди лиц, имеющих такие намерения. Освободим, разминируем и вернемся".

Темы: Харьковская областьвойна
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