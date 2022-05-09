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Шольц считает очень интересной инициативу Макрона о "европейском сообществе"

"Европейская правда"Понедельник, 9 мая 2022, 23:52

Канцлер Германии Олаф Шольц одобряет предложение президента Франции Эммануэля Макрона о создании более широкого европейского клуба стран за пределами ЕС, в который могли бы входить Украина или Великобритания.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP, такое заявление Шольц сделал во время подхода к печати во время встречи с французским президентом.

"Я хочу прямо сказать, что это очень интересное предложение", – заявил канцлер, добавив, что "очень доволен этим предложением, которое мы вместе обсуждаем".

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Напомним, во время сегодняшнего выступления в Европарламенте Макрон предложил создать новый формат сотрудничества европейских государств, который был открыт в том числе для Украины и Британии.

Он отметил, что Украина "с ее борьбой и смелостью, сердцем уже является членом нашей Европы, нашей семьи, нашего союза", но отметил, что присоединение к ЕС требует времени.

Далее в речи Макрон предложил создать новый общеевропейский формат сотрудничества, который мог бы объединить членов ЕС, заинтересованных стран-единомышленников, не являющихся членами блока, и вышедшую из Евросоюза Британию - как проекта, который сплотил бы континент вокруг общих ценностей и интересов.

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"Нам нужно создать то, что я бы назвал европейским политическим сообществом. Эта новая организация Европы позволила бы демократическим европейским странам, придерживающимся наших ключевых принципов, получить новые возможности сотрудничества - политической, безопасности, в энергетической и транспортной сфере, инвестициях, инфраструктуре, пересечении границ. Присоединение к ней не означало бы обязательного присоединения к ЕС в будущем. Так же, она не была бы закрытой для вышедших из ЕС", - отметил Эммануэль Макрон.

Темы: ШольцМакронЕС
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