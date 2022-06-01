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Сумщина: оккупанты сбрасывали с беспилотников самодельные взрывные устройства в Краснополье

Денис КарловскийСреда, 1 июня 2022, 22:46

Российские оккупанты сбрасывали с беспилотников на территорию Краснопольской общины самодельные взрывные устройства.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Прямая речь Живицкого: "Сегодня на территорию Краснопольской общины вражеские беспилотники сбрасывали самодельные взрывные устройства!

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Вероятный радиус поражения 30-50 метров.

Напоминаю еще раз: не трогайте неопознанные предметы и не пытайтесь их обезвреживать самостоятельно".

Детали: На фотографиях, которые распространил Живицкий, видно, что боеприпас содержит детонатор, пластид и смесь шаров для пневматического оружия. Сверху к устройству прикреплено оперение от воланчика.

ВИДЕО ДНЯ
 
фото: сумcкая ова
 
фото: сумская ова
 
фото: сумская ова

Предыстория:

  • Днем 1 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Шосткинскому району Сумщины.
  • Вблизи границы с Сумщиной российские войска строят оборонительные фортификации.

Темы: СумыСумская областьбеспилотникиминирование
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