Сумщина: оккупанты сбрасывали с беспилотников самодельные взрывные устройства в Краснополье

Российские оккупанты сбрасывали с беспилотников на территорию Краснопольской общины самодельные взрывные устройства.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Прямая речь Живицкого: "Сегодня на территорию Краснопольской общины вражеские беспилотники сбрасывали самодельные взрывные устройства!

Реклама:

Вероятный радиус поражения 30-50 метров.

Напоминаю еще раз: не трогайте неопознанные предметы и не пытайтесь их обезвреживать самостоятельно".

Детали: На фотографиях, которые распространил Живицкий, видно, что боеприпас содержит детонатор, пластид и смесь шаров для пневматического оружия. Сверху к устройству прикреплено оперение от воланчика.

ВИДЕО ДНЯ

фото: сумcкая ова

фото: сумская ова

фото: сумская ова

Предыстория: