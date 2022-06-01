Сумщина: оккупанты сбрасывали с беспилотников самодельные взрывные устройства в Краснополье
Среда, 1 июня 2022, 22:46
Российские оккупанты сбрасывали с беспилотников на территорию Краснопольской общины самодельные взрывные устройства.
Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий
Прямая речь Живицкого: "Сегодня на территорию Краснопольской общины вражеские беспилотники сбрасывали самодельные взрывные устройства!
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Вероятный радиус поражения 30-50 метров.
Напоминаю еще раз: не трогайте неопознанные предметы и не пытайтесь их обезвреживать самостоятельно".
Детали: На фотографиях, которые распространил Живицкий, видно, что боеприпас содержит детонатор, пластид и смесь шаров для пневматического оружия. Сверху к устройству прикреплено оперение от воланчика.
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Предыстория:
- Днем 1 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Шосткинскому району Сумщины.
- Вблизи границы с Сумщиной российские войска строят оборонительные фортификации.