Запад рано расслабился, ведь война продолжается – Резников
Министр обороны Алексей Резников не доволен потерей интереса со стороны западных политиков и медиа к трудностям украинской армии и определенным ощущением облегчения, несмотря на кровопролитные бои в Украине.
Источник: интервью Резникова для британского журнала The Economist
Прямая речь Резникова: "Либо мир не совсем понимает, что происходит, либо он прекрасно понимает, но устал и готов смириться с той мыслью, что украинцы умирают каждый день.
Мы нуждаемся в помощи немедленно, потому что каждый день сомнений измеряется кровью украинцев.
Я понимаю, усталость и истощение – это естественная психологическая реакция организма на стресс. У политиков есть свои заботы, они должны думать о внутренних проблемах. У лидеров стран есть обязанность думать о последствиях.
Бюрократия и прагматизм Запада оказались значительно сильнее западных ценностей".
Детали: Министр добавил, что иногда у него есть свободная минута, чтобы посмотреть первые полосы европейских и американских изданий. Его беспокоит определенная потеря интереса к Украине и ее независимости со стороны западных журналистов и экспертов.
Он добавил, что украинское военно-политическое руководство не согласится ни на один акт капитуляции или уступить своей территорией. По мнению Резникова, страх и панику, в частности, из-за кризиса в области продовольствия, Россия пытается посеять намеренно, дабы сломать единство западных партнеров Украины и склонить Киев подписать невыгодный договор о перемирии.
Резников признался, что иногда после телефонных разговоров с министрами Франции и Германии может "выпустить пар" в кругу близких коллег и советников, "не подбирая слов" из-за нежелания партнеров ускорять поставки вооружения для Украины.
Министр обороны уверяет, что Украина готова отбросить российские оккупационные войска с захваченных территорий, как только получит современные реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, но нынешних поставок недостаточно в количественном отношении.
Резников утверждает, что украинская армия готова полностью перейти на типы вооружения и снаряжения по стандартам НАТО в течение одного месяца, поэтому, по его словам, сомнения партнеров об ограниченных возможностях украинских военных неоправданны.
Он также рассказал, что украинские власти делали вид, будто не готовятся к войне, но на самом деле скрыто осуществили приготовление к широкомасштабному вторжению.
В начале февраля Украина начала военные учения "Заметиль-2022" по всей территории Украины, перебросив подразделения с постоянных мест дислокации. Таким образом, ракетные удары россиян в первые дни по казармам и аэродромам не нанесли существенного ущерба, так как в этот момент соединения и подразделения находились на других позициях.
По его словам, многие воздушные удары россиян пришлись на "муляжи".
Предыстория:
- 9 июня Резников заявил, что ожидает от западных партнеров военные самолеты и системы противовоздушной обороны.
- 4 июня Министр обороны предположил, что активные боевые действия между Вооруженными силами Украины и российскими оккупационными войсками могут прекратиться до 2023 года.
- 16 февраля, в день запланированного вторжения России по данным разведки США, президент Владимир Зеленский посетил полигоны, где украинские военные проводили военные учения "Заметіль-2022".
- 14 февраля Резников звонил по телефону белорусскому министру обороны Виктору Хренину, который заверил его в отсутствии угроз для Украины со стороны российских войск на территории Беларуси.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявлял в апреле, что украинское руководство готовилось к полномасштабной войне с Россией, только ждали нападения 22 февраля, а не 24-го, а также не ожидали, что с территории Беларуси также уйдут российские войска. Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилл Буданов утверждает, что Путин принял решение о начале вторжения только в 15:00 23 февраля.