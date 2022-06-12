Запад рано расслабился, ведь война продолжается – Резников

Министр обороны Алексей Резников не доволен потерей интереса со стороны западных политиков и медиа к трудностям украинской армии и определенным ощущением облегчения, несмотря на кровопролитные бои в Украине.

Источник: интервью Резникова для британского журнала The Economist

Прямая речь Резникова: "Либо мир не совсем понимает, что происходит, либо он прекрасно понимает, но устал и готов смириться с той мыслью, что украинцы умирают каждый день.

Мы нуждаемся в помощи немедленно, потому что каждый день сомнений измеряется кровью украинцев.

Я понимаю, усталость и истощение – это естественная психологическая реакция организма на стресс. У политиков есть свои заботы, они должны думать о внутренних проблемах. У лидеров стран есть обязанность думать о последствиях.

Бюрократия и прагматизм Запада оказались значительно сильнее западных ценностей".

Детали: Министр добавил, что иногда у него есть свободная минута, чтобы посмотреть первые полосы европейских и американских изданий. Его беспокоит определенная потеря интереса к Украине и ее независимости со стороны западных журналистов и экспертов.

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Он добавил, что украинское военно-политическое руководство не согласится ни на один акт капитуляции или уступить своей территорией. По мнению Резникова, страх и панику, в частности, из-за кризиса в области продовольствия, Россия пытается посеять намеренно, дабы сломать единство западных партнеров Украины и склонить Киев подписать невыгодный договор о перемирии.

Резников признался, что иногда после телефонных разговоров с министрами Франции и Германии может "выпустить пар" в кругу близких коллег и советников, "не подбирая слов" из-за нежелания партнеров ускорять поставки вооружения для Украины.

Министр обороны уверяет, что Украина готова отбросить российские оккупационные войска с захваченных территорий, как только получит современные реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию, но нынешних поставок недостаточно в количественном отношении.

Резников утверждает, что украинская армия готова полностью перейти на типы вооружения и снаряжения по стандартам НАТО в течение одного месяца, поэтому, по его словам, сомнения партнеров об ограниченных возможностях украинских военных неоправданны.

Он также рассказал, что украинские власти делали вид, будто не готовятся к войне, но на самом деле скрыто осуществили приготовление к широкомасштабному вторжению.

В начале февраля Украина начала военные учения "Заметиль-2022" по всей территории Украины, перебросив подразделения с постоянных мест дислокации. Таким образом, ракетные удары россиян в первые дни по казармам и аэродромам не нанесли существенного ущерба, так как в этот момент соединения и подразделения находились на других позициях.

По его словам, многие воздушные удары россиян пришлись на "муляжи".

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