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Власти знали о подготовке российского вторжения, только ждали 22 февраля – Данилов

Денис КарловскийЧетверг, 14 апреля 2022, 17:40
алексей данилов. фото: пресс-служба снбо

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал, что украинские власти знали о подготовке вторжения российских войск в Украину, но ожидали начала войны 22 февраля, а не 24 февраля.

Источник: интервью Данилова для "ВВС Україна

Прямая речь Данилова: "Мы осознавали, что будет происходить на территории нашей страны. Более того, дата нападения была не 24 февраля, а 22-го. Они 22 февраля должны были напасть на нашу страну в том формате, который есть сейчас.

Единственное, чего мы не ожидали – это то, что будет задействована территория Беларуси. Дискуссии об этом были, но в итоге мы считали, что это будет по-другому. Но случилось как случилось.

И винить нас, что мы не готовились, – совершенно некорректно. Мы не могли выйти и публично сказать населению: "Друзья, 22 февраля начинается война". Это недопустимые вещи с точки зрения государственного управления. Но мы готовились.

Я могу сказать, когда 24 февраля в 5 утра, – хотя на самом деле вторжение началось в 3:40, именно тогда на территорию Луганской области зашла первая колонна российских танков – когда с пятой до половины шестого собрались члены СНБО, у нас уже были заранее заготовлены все нормативно правовые документы, которые мы должны принять.

И кто говорит, что мы не готовились, тот просто не понимает, как все это происходит".

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Детали: Данилов добавил, что доказательством подготовки украинских властей к российскому вторжению является то, что уже 50 суток Украина успешно отражает нападение российских войск.

По данным СНБО, 22 февраля вечером у украинских разведчиков были доказательства, что россиянам раздали приказы о наступлении, но затем российское командование изменило дату начала операции на 24 февраля.

По его словам, разведывательные агентства западных стран прогнозировали, что Украина продержится под ударами российских войск максимум в течение 21 суток.

Он якобы объяснял делегациям из США, Великобритании и других стран, что их разведки учитывают только количество танков, пушек и т.д., пытаясь взвесить паритет между украинскими и российскими войсками. Однако, по мнению Данилова, западные разведки не учли желание украинского народа отстаивать свою землю и защищать свою свободу.

Секретарь СНБО пояснил, что 1 января вступил в силу закон "О национальном сопротивлении", которым создавали батальоны территориальной обороны. Украинские власти заранее подготовили планы по организованной выдаче огнестрельного оружия терробороне на местах. Все это, по его словам, свидетельствует о подготовке украинскими властями к полномасштабной войне с РФ.

Предыстория:

  • 10 марта Данилов в прямом эфире национального телемарафона признал, что за последние несколько месяцев перед российским вторжением украинская власть готовилась к полномасштабной войне. Однако правительство, по его словам, не могло предупредить граждан.
  • 23 февраля, накануне начала полномасштабной войны, СНБО рекомендовал президенту и Верховной Раде ввести чрезвычайное положение. Поздним вечером народные депутаты ввели в Украине чрезвычайное положение. В Офисе президента провели встречу с главами крупнейших 50 бизнесов Украины, на которой власти заверили бизнесменов, что войны не будет.
  • 17 февраля в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" Данилов сказал, что украинские власти не наблюдают планов со стороны России по проведению полномасштабной операции. По его словам, больше всего Россия была готова лишь провоцировать украинскую армию.
  • 28 января президент Владимир Зеленский провел пресс-конференцию с иностранными журналистами, на которой попросил не нагнетать по поводу возможного вторжения российских войск, чтобы не вредить украинской экономике.
  • 24 января Данилов после заседания СНБО попросил украинцев снизить градус напряжения, не паниковать, а журналистов призвал не распространять ложную информацию о планировавшимся вторжении России в Украину.

Темы: ДаниловвойнаСНБОразведка
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