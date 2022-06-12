Захід рано розслабився, адже війна триває – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков не задоволений втратою інтересу з боку західних політиків та медіа до труднощів української армії та певним відчуттям полегшення, попри запеклі бої в Україні.

Джерело: інтерв’ю Резнікова для британського журналу The Economist

Пряма мова Резнікова: "Або світ не зовсім розуміє, що відбувається, або ж він чудово розуміє, але втомився й ладен змиритися з думкою, що українці вмирають щодня.

Ми потребуємо допомоги швидко, бо кожен день зволікань вимірюється кров’ю українців.

Я розумію, втома і виснаження – це природня психологічна реакція організму на стрес. У політиків є свої турботи, вони мусять думати про внутрішні проблеми. У лідерів країн є обов’язок думати про наслідки.

Бюрократія і прагматизм Заходу виявились значно сильнішими, ніж західні цінності".

Деталі: Міністр додав, що інколи має вільну хвилину, аби проглянути перші шпальти європейських та американських видань. Його непокоїть певна втрата інтересу до України та її незалежності з боку західних журналістів та експертів.

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Він додав, що українське військово-політичне керівництво не погодиться на жоден акт капітуляції чи поступатися своїми територіями. На думку Резнікова, страх і паніку, зокрема через кризу в галузі продовольства, Росія намагається посіяти навмисно, аби зламати єдність західних партнерів України та схилити Київ підписати невигідний договір про перемир’я.

Резніков зізнався, що інколи після телефонних розмов з міністрами Франції й Німеччини може "випустити пару" в колі близьких колег і радників, "не добираючи слів" через нехіть партнерів пришвидшувати постачання озброєння для України.

Міністр оборони запевняє, що Україна готова відкинути російські окупаційні війська із захоплених територій, як тільки отримає сучасні реактивні системи залпового вогню та ствольну артилерію, але нинішніх поставок не достатньо в кількісному стосунку.

Резніков стверджує, що українська армія готова повністю перейти на типи озброєння та спорядження за стандартами НАТО впродовж одного місяця, тому, за його словами, сумніви партнерів щодо спроможності українських військових невиправдані.

Він також розповів, що українська влада вдавала, що не готується до війни, але насправді приховано здійснила приготування до широкомасштабного вторгнення.

На початку лютого Україна почала військові навчання "Заметіль-2022" по всій території України, перекинувши підрозділи з постійних місць дислокації. Таким чином ракетні удари росіян у перші дні по казармах та аеродромах не нанесли суттєвої шкоди, бо в цей момент з’єднання й підрозділи перебували на інших позиціях.

За його словами, чимало повітряних ударів росіян припали на "муляжі".

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