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Тела 220 защитников Мариуполя начинают идентифицировать в Киеве – экс-командир "Азова"

Елена РощинаВоскресенье, 12 июня 2022, 15:21

Во время двух обменов телами погибших Украина получила тела 220 защитников Мариуполя, которые находились на заводе "Азовсталь", – в Киеве начались мероприятия по идентификации погибших.

Источник: бывший командир полка "Азов" (2016-2017) Максим Жорин

Прямая речь: "Многие детали говорить не могу, но могу поделиться некоторой информацией.

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Уже произошло два обмена телами погибших: первый – 160:160… Во время второго обмена недавно мы смогли поменять и забрать почти 60 тел. (...)

Еще почти столько же тел нужно вернуть. Еще почти столько же тел находится в Мариуполе. Сейчас идут процессы, переговоры по дальнейшему обмену и возвращению домой".

Детали: Среди тех погибших, кого уже поменяли, примерно треть – это "азовцы", сказал Жорин.

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Есть погибшие бойцы всех подразделений: морская пехота, полиция, СБУ, пограничники. Это можно понять по одежде и шевронам, но чтобы идентифицировать персонально каждого защитника, понадобится много времени.

Прямая речь: "Абсолютно все тела украинских погибших (которых уже вернули – ред.) уже находятся в Киеве – и сейчас начинается очень сложная работа по опознанию тел. Большинство этих тел находятся в ужасном состоянии и зрительно опознать их невозможно".

Детали: Придется проводить сложные экспертизы, процесс идентификации может занять несколько месяцев, подчеркнул Жорин.

По его словам, патронатная служба "Азова" пытается ускорить и облегчить работу по идентификации.

Также Жорин подчеркнул, что переговоры будут продолжаться до тех пор, пока Украина не вернет всех погибших защитников.

Предыстория:

  • Мариуполь был заблокирован российскими войсками 1 марта. С конца апреля защитники Мариуполя были заблокированы на заводе "Азовсталь": это представители полка Нацгвардии "Азов", морские пехотинцы, пограничники, полицейские. Они просили мир о спасении: морпехи – об "экстракции", "Азов" – об эвакуации раненых.
  • Выход защитников Мариуполя на подконтрольную россиянам территорию происходил 16-20 мая. По утверждению российской стороны, из подземелий "Азовстали" вышли 2 439 бойцов. Представители "Красного креста" регистрировали украинских защитников как военнопленных.
  • В Генштабе ВСУ заявляли, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевую задачу и командирам дан приказ сохранить жизнь личного состава. В Минобороны объяснили, что нет другого варианта спасения защитников из "Азовстали", кроме как выйти к противнику.
  • Россияне и их сообщники из ОРДЛО угрожают бойцам "Азова" судилищем. Об обмене пленными пока речь не идет, несмотря на договоренности. Однако Украина получила тела погибших защитников Мариуполя.
  • 2 июня Украина и Россия провели обмен телами погибших военных по формуле "160 на 160", якобы среди них были тела по меньшей мере 52 бойцов полка "Азов". 8 июня удалось вернуть еще 50 павших героев, из них 37 – защитники из "Азовстали" .

Знать больше: Лица "Азов.Стали". Истории о защитниках Мариуполя 

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Темы: МариупольАзоввойна
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