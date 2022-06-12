Тела 220 защитников Мариуполя начинают идентифицировать в Киеве – экс-командир "Азова"

Во время двух обменов телами погибших Украина получила тела 220 защитников Мариуполя, которые находились на заводе "Азовсталь", – в Киеве начались мероприятия по идентификации погибших.

Источник: бывший командир полка "Азов" (2016-2017) Максим Жорин

Прямая речь: "Многие детали говорить не могу, но могу поделиться некоторой информацией.

Уже произошло два обмена телами погибших: первый – 160:160… Во время второго обмена недавно мы смогли поменять и забрать почти 60 тел. (...)

Еще почти столько же тел нужно вернуть. Еще почти столько же тел находится в Мариуполе. Сейчас идут процессы, переговоры по дальнейшему обмену и возвращению домой".

Детали: Среди тех погибших, кого уже поменяли, примерно треть – это "азовцы", сказал Жорин.

Есть погибшие бойцы всех подразделений: морская пехота, полиция, СБУ, пограничники. Это можно понять по одежде и шевронам, но чтобы идентифицировать персонально каждого защитника, понадобится много времени.

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Прямая речь: "Абсолютно все тела украинских погибших (которых уже вернули – ред.) уже находятся в Киеве – и сейчас начинается очень сложная работа по опознанию тел. Большинство этих тел находятся в ужасном состоянии и зрительно опознать их невозможно".

Детали: Придется проводить сложные экспертизы, процесс идентификации может занять несколько месяцев, подчеркнул Жорин.

По его словам, патронатная служба "Азова" пытается ускорить и облегчить работу по идентификации.

Также Жорин подчеркнул, что переговоры будут продолжаться до тех пор, пока Украина не вернет всех погибших защитников.

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