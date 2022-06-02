В США произошла еще одна стрельба — в больнице

Вооруженный винтовкой и пистолетом мужчина убил четырех человек в больнице Святого Франциска в Талсе, штат Оклахома (США), а затем застрелился.

Источник: Reuters со ссылкой на заместителя начальника полиции Талсы Эрика Далглиша

Детали: Полиция заявила, что пытается установить личность стрелка и, по оценкам, ему было от 35 до 40 лет.

Среди жертв были работники и пациенты.

Напомним: На прошлой неделе вооруженный парень убил 19 детей и двух учителей в классе школы в Техасе. За две недели до стрельбы в Техасе мужчина убил 10 человек в супермаркете в Буффало, штат Нью-Йорк.