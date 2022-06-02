Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

После месяцев молчания Меркель выразила солидарность с Украиной – СМИ

"Европейская правда"Четверг, 2 июня 2022, 08:27

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила солидарность с Украиной в том, что она назвала "варварской войной" с Россией после того, как ее многомесячное молчание вызвало критику ее собственной политики в отношении Москвы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Меркель, которая была канцлером в течение 16 лет до декабря, сказала, что не будет давать совета со стороны, но она поддерживает усилия правительства "найти конец этой варварской войне", сказал Reuters участник мероприятия.

"Моя солидарность с Украиной", – цитирует ее участник церемонии прощания с покидающим свой пост президентом профсоюза DGB.

Свободно владея русским языком после того, как вырос в бывшей коммунистической Восточной Германии, Меркель вызвала критику со стороны США и других за поддержку запланированного газопровода "Северный поток-2", предназначенного для доставки российского газа непосредственно в Германию.

Преемник Меркель Олаф Шольц закрыл проект.

Она также отмечала необходимость продолжить общение с президентом России Владимиром Путиным даже после аннексии Крыма и войны на востоке Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Несмотря на то, что Меркель сделала короткое заявление вскоре после вторжения России в феврале, заявив, что нет оправдания для откровенного нарушения международного права, его молчание с тех пор вызывало недовольство.

Актер Ульрих Маттес, друг Меркель, защищал ее, сказав журналу Stern на этой неделе, что война беспокоит ее, но она не хочет вмешиваться. "Я подозреваю, что она не хочет быть своего рода второстепенным канцлером", - цитируют его слова.

Некоторые другие немецкие политики, в том числе бывший министр иностранных дел Зигмар Габриэль, признали, что политика примирения с Россией, возможно, была слишком оптимистичной.

Темы: ГерманияМеркель
Главное сегодня

Зеленский рассказал лидерам ЕС о реальных потерях ВСУ на Донбассе

Зеленский предсказывает Европе протесты, если не разблокировать украинские порты

Украинские военные будут сами решать, на какое расстояние стрелять из HIMARS – посол США

После ЕС утвердили шестой пакет санкций против РФ: с нефтью, но без Кирилла

ВИДЕО"Крымское" дело Медведчука передали в суд: грозит 15 лет

Кремль просит пропагандистов не писать о длительности вторжения, чтобы "россияне не задумывались"

Все новости...
Германия
Германия отдает Греции БМП "Marder", о которых просила Украина - Bild
В Германии предупредили, что на поставки ПВО в Украину уйдут месяцы
Шольц рассказал о тысячах мин, гранат и ​​миллионах патронов, поставленных Украине
Последние новости
20:31
Костел святого Николая в Киеве передали Римско-католической церкви
20:25
Зеленский считает неприемлемым, когда на обсуждение санкций ЕС уходит столько времени
20:19
В Турции заявили о возможности вывези украинское зерно
20:13
НБУ повысил ставку до 25%. Что это означает и какими могут быть последствия
19:59
Укрнафта обжалует арест сжиженного газа
19:49
Беларусь минирует дороги и мосты в приграничных с Украиной районах – Генштаб
19:47
США наложили санкции на несколько яхт Путина
19:46
Тайвань запретил экспорт современных чипов в РФ и Беларусь
19:37
Статус кандидаты в члены ЕС для нас не мелочь, а мотивация бороться – Зеленский
19:33
Глава Интерпола: поступающее в Украину оружие после войны окажется у преступников
Все новости...