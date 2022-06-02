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После месяцев молчания Меркель выразила солидарность с Украиной – СМИ

"Европейская правда"Четверг, 2 июня 2022, 08:27

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выразила солидарность с Украиной в том, что она назвала "варварской войной" с Россией после того, как ее многомесячное молчание вызвало критику ее собственной политики в отношении Москвы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Меркель, которая была канцлером в течение 16 лет до декабря, сказала, что не будет давать совета со стороны, но она поддерживает усилия правительства "найти конец этой варварской войне", сказал Reuters участник мероприятия.

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"Моя солидарность с Украиной", – цитирует ее участник церемонии прощания с покидающим свой пост президентом профсоюза DGB.

Свободно владея русским языком после того, как вырос в бывшей коммунистической Восточной Германии, Меркель вызвала критику со стороны США и других за поддержку запланированного газопровода "Северный поток-2", предназначенного для доставки российского газа непосредственно в Германию.

Преемник Меркель Олаф Шольц закрыл проект.

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Она также отмечала необходимость продолжить общение с президентом России Владимиром Путиным даже после аннексии Крыма и войны на востоке Украины.

Несмотря на то, что Меркель сделала короткое заявление вскоре после вторжения России в феврале, заявив, что нет оправдания для откровенного нарушения международного права, его молчание с тех пор вызывало недовольство.

Актер Ульрих Маттес, друг Меркель, защищал ее, сказав журналу Stern на этой неделе, что война беспокоит ее, но она не хочет вмешиваться. "Я подозреваю, что она не хочет быть своего рода второстепенным канцлером", - цитируют его слова.

Некоторые другие немецкие политики, в том числе бывший министр иностранных дел Зигмар Габриэль, признали, что политика примирения с Россией, возможно, была слишком оптимистичной.

Темы: ГерманияМеркель
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