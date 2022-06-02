Бюджет мая свели с дефицитом в $4 миллиарда: откуда брались деньги

В мае общий фонд государственного бюджета сведен с дефицитом в 113,4 млрд грн, или 3,9 млрд долларов – с начала года он уже достигает 270,8 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов со ссылкой на оперативные данные Государственной казначейской службы.

Так, в мае 2022 года в общий фонд бюджета поступило 101,3 млрд. грн. Среди налоговых и таможенных платежей больше всего получен налог на прибыль (19,6 млрд грн), налог на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (18,3 млрд грн), ренты за пользование недрами (11,7 млрд грн) и налог на доходы физлиц и военного сбора (11,1 млрд грн).

Реклама:

Кроме того, в мае в Пенсионный фонд и фонды соцстрахования поступило 33,5 млрд грн единого социального взноса.

Кассовые расходы за 5 месяцев года составили 783,6 млрд грн, в том числе общего фонда – 740 млрд грн, или 74,4% от плана. Только в мае расходы составили 224,9 млрд грн, в том числе общего фонда на сумму 216,4 млрд грн или 67,3% от плана.

В мае фактический дефицит общего фонда государственного бюджета составил 113,4 млрд. грн., против предусмотренных планом 209 млрд. грн. С начала года дефицит общего фонда бюджета составляет 270,8 млрд. грн. против плановых 526 млрд. грн.

ВИДЕО ДНЯ

Государственный бюджет в целом за 5 месяцев 2022 года был исполнен с дефицитом в сумме 263,2 млрд гривен, или 9 млрд долларов.

Фактические государственные заимствования в общий фонд за январь-май достигали 376,6 млрд. грн. или 170,5% от запланированных. Из них 225,5 млрд грн поступило от продажи ОВГЗ (в частности, от "напечатанных" Нацбанком 120 млрд грн из-за покупки военных облигаций).

Из внешних источников привлечено 151,1 млрд грн, в том числе: 1,4 млрд долл. от МВФ в рамках финансирования по программе экстренной поддержки Rapid Financing Instrument (RFI), 1,2 млрд евро займа ЕС в рамках экстренной макрофинансовой помощи и другие.

При этом платежи по погашению государственного долга за январь-май составили 169,3 млрд грн (99,5% плана), платежи по обслуживанию – 75,0 млрд грн (97,5% плана).

Читайте также: Что с государственными финансами и хватит ли Украине денег. Разъяснение