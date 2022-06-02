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Страны ЕС приняли 5,3 млн украинских беженцев, 2,3 млн вернулись – Frontex

"Европейская правда"Четверг, 2 июня 2022, 22:46

5,3 миллиона граждан Украины бежали в Европейский союз с начала российского вторжения.

Об этом свидетельствуют данные пограничного агентства ЕС Frontex, пишет "Европейская правда".

Общее количество перемещенных лиц, въехавших в ЕС, в том числе и не граждан Украины, составляет 7 миллионов человек.

 

В последние недели в Украину возвращается больше людей, чем покидает страну. С 25 по 31 мая ЕС покинули почти 260 000 украинцев. Всего с начала войны на родину вернулись 2,3 миллиона украинцев.

По состоянию на 23 мая число внутренне перемещенных лиц в Украине впервые уменьшилось. Общее число в настоящее время оценивается в 7,1 миллиона человек, что на 11% меньше, чем с 3 мая.

Польша и Румыния по-прежнему принимают наибольшее количество прибывающих: 147 000 и 32 800 украинских беженцев соответственно пересекли границы стран в период с 25 по 31 мая.

Пограничное движение остается стабильным, серьезных заторов на границе нет. Ежедневно в Украину въезжает около 144 грузовиков с гуманитарной помощью.

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Frontex также сообщило, что агентство направило 477 офицеров и сотрудников вдоль всей восточной сухопутной границы ЕС, в том числе 340 в страны, граничащие с Украиной, для поддержки национальных властей в пограничном контроле.

Темы: ЕСвойнабеженцы
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