Регионы: обстрелы Харькова и Николаева, бои на Луганщине

В течение 2 июня российские оккупанты обстреляли Харьков и Николаев, а в Херсонской области продолжаются бои.

Источник: отчет глав ОГА

Детали: В четверг 2 июня:

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Винницкой, Запорожской, Одесской, Тернопольской, Хмельницкой областях, Кировоградщине, Черкасщине, Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Житомирщине и Полтаве.

На Днепропетровщине вечером - обстрел одного из сел Зеленодольской громады. Прямое попадание в жилой дом. Ранена женщина и двое ее детей. В селе сильные разрушения. Ночью новый обстрел громады. Без пострадавших. Подробная информация уточняется.

Харьков: ночью в результате обстрелов возник пожар в одном из админзданий города, по предварительным данным, пострадавших нет.

Ночью оккупанты обстреляли также Циркуны, горели дома и хозяйственные постройки.

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Всего в течение суток в области: ранены 6 человек, один человек погиб.

Луганщина: российские захватчики продолжают обстрелы гражданской инфраструктуры и украинских военных в районах Северодонецка, Боровского, Устиновки и Лисичанска.

Вражеская штурмовая авиация нанесла авиаудары вблизи Мирной Долины.

Кроме того, в районе Метелкино и Белогоровки противник пытался вести штурмовые действия, понес потери, отошел на предыдущие позиции.

Также враг производит обстрелы в районах Золотого, Камышевахи, Николаевки, Белогоровки и Врубовки.

В Северодонецке, где ведутся бои в центре города, повреждены девять домов. В Лисичанске – два, а также инфраструктура и транспорт пожарной части. В частности, четыре автомобиля, на которых могли бы выезжать на пожары. 16 домов разрушены в Горном, шесть – в Золотом, еще три – в Тошковке. Одна женщина погибла.

Донетчина: за сутки — 17 обстрелов по всем видам вооружения (стрелковое оружие, танки, артиллерия, минометы, РСЗО "Град", авиация) 14 населенных пунктов, среди которых — Славянск, с. Донецкое,

пгт. Райгородок, с. Семеновка, Бахмут, Авдеевка, Красногоровка, Торецк и другие.

Повреждены 23 объекта – 20 жилых домов, здания Красногоровского огнеупорного и Авдеевского коксохимического заводов.

Погибли три человека, ранены — 8.

Николаевщина: вчера вечером несколько районов областного центра снова подверглись обстрелам.

Баштанский район: ночью были обстрелы в Ингульской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется. Днем, ночью и в настоящее время продолжаются обстрелы в Широковской громаде, один погибший и один раненый. Поврежден приусадебный участок, разрушено здание ЦНАПа и 2 жилых дома. Также продолжаются обстрелы в Березнеговатской громаде. Информация о повреждениях и потерпевших уточняется.

Херсонщина: вражеские войска продолжают удерживать занятые позиции. В частности, боевые действия идут на границе Николаевской и Днепропетровской областей и в Бериславском районе.

Уже четвертые сутки жители Херсона и некоторых тергромад остаются без связи и Интернета.

Также есть информация, что оккупанты в Херсоне захватили паспортные сервисы, где выдают свои паспорта жителям области.