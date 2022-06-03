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Моравецкий: Отсутствие поражения России за 100 дней – ее частичная победа

"Европейская правда"Пятница, 3 июня 2022, 12:31

То, что Россия за 100 дней войны еще не проиграла в войне против Украины, можно частично расценивать как ее победу.

Об этом заявил глава польского правительства Матеуш Моравецкий в статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщает "Европейская правда".

"Сто дней славы Украины – это одновременно сто дней большой неопределенности. Каждый день украинцы должны задавать себе вопрос, могут ли они действительно рассчитывать на свободную и демократическую Европу", - отметил в статье Моравецкий.

Он подчеркнул, что за 100 дней войны было много символических жестов и многие европейские политики посетили Киев.

"Однако война продолжается. Даже если Украина сохранила Киев и Харьков и помешала Путину достичь своих стратегических целей: Россию нельзя считать проигравшей. При этом тот факт, что Россия еще не проиграла, следует расценивать как ее частичную победу", - считает польский премьер.

По словам Моравецкого, это не обычная война, агрессия России против Украины - "это ужас, который вызывает всех демонов XX века".

"Россия осуществляет геноцид в Украине. Российская пропаганда открыто говорит о деукраинизации, об уничтожении украинской национальной элиты, чтобы лишить целую нацию ее самобытности. Это напоминает худшие практики сталинизма", - отметил глава польского правительства.

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В то же время, по мнению Моравецкого, страдание Украины "все еще окружает стена безразличия".

"История повторяется на наших глазах. Слишком много общего, чтобы мы могли его игнорировать. С одной стороны, это преступления, известные нам по истории тоталитарных систем. С другой стороны, это мужество и решительность нации, сопротивляющаяся агрессору. С другой стороны, нерешительность Европы приводит к пассивности и безразличию. После 100 дней войны в Украине ее результат еще не решен. Нам давно пора верить в победу так же сильно, как Украина", - написал Матеуш Моравецкий.

Глава МИД Германии Анналена Бербок в колонке до 100 дней полномасштабного вторжения России призвала предоставлять оружие Украине остановить Путина и уничтожить угрозу новой агрессии России.

Разведка Британии констатировала, что за 100 дней своего вторжения Россия не смогла достичь никакой стратегической цели в Украине, но преследует тактические успехи.

Темы: Польша
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