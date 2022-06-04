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Испуганные оккупационные власти на Херсонщине подтянули "Пионы" – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоСуббота, 4 июня 2022, 02:48
Испуганные оккупационные власти на Херсонщине подтянули Пионы – ОК Юг
иллюстративное фото ru.wikipedia

В Херсонской области власти оккупантов боятся сопротивления местных жителей, из-за этого захватчики подтянули 4 самоходных орудия большой мощности типа "Пион".

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Оккупанты опасаются того сопротивления, которое нарастает среди местного населения Херсонской области.

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Каждый день в областном центре появляются флаги, мотивационные надписи и "ссылки" для оккупантов, распространяются листовки.

Руководство оккупационных властей передвигается с большим количеством охраны, в бронежилетах, в бронированных машинах. Есть страх за свою жизнь.

Поэтому в район Херсона подтянули и до 4 самоходных орудий большой мощности типа "Пион".

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Детали: В некоторых общинах Херсонской области восстановили мобильную связь и интернет украинских мобильных операторов.

Также мобильная связь частично есть на деоккупированных территориях области: в Кочубеевской и Нововоронцовской территориальных общинах.

Темы: Херсонская областьвойна
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