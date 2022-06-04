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Россияне, обратившиеся за визами Мексики, получили от посольства отказ на украинском языке

Валентина РоманенкоСуббота, 4 июня 2022, 11:12
Россияне, обратившиеся за визами Мексики, получили от посольства отказ на украинском языке

Россияне, пытающиеся оформить электронную визу для въезда в Мексику на сайте посольства, получают отказ на украинском языке.

Источник: пропагандистское российское издание РИА "Новости"

Детали: Для оформления электронного разрешения необходимо заполнить на сайте посольства анкету с личными данными, включая гражданство, указать даты посещения Мексики.

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Теперь же если указать гражданство "Россия", то после заполнения анкеты на экране появляется текст на украинском языке, в котором говорится, что запрос "не обработан".

Корреспондент "рупора" Кремля сам убедился в этом.

Отмечено, что комментарием мексиканского посольства или МИД российское СМИ пока не располагает.

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Темы: Росcиявойнасанкции
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