Россияне, обратившиеся за визами Мексики, получили от посольства отказ на украинском языке
Суббота, 4 июня 2022, 11:12
Россияне, пытающиеся оформить электронную визу для въезда в Мексику на сайте посольства, получают отказ на украинском языке.
Источник: пропагандистское российское издание РИА "Новости"
Детали: Для оформления электронного разрешения необходимо заполнить на сайте посольства анкету с личными данными, включая гражданство, указать даты посещения Мексики.
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Теперь же если указать гражданство "Россия", то после заполнения анкеты на экране появляется текст на украинском языке, в котором говорится, что запрос "не обработан".
Корреспондент "рупора" Кремля сам убедился в этом.
Отмечено, что комментарием мексиканского посольства или МИД российское СМИ пока не располагает.
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